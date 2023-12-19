«Шахматные звезды». Артемьев одержал победу, Грищук – 2-й, Карякин – 7-й
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды» в Москве.
Игроки провели 18 туров – по девять в рапид и блиц. Победитель определялся по наименьшей сумме занятых мест в обоих турнирах.
Москва, Россия
Итоговое положение
1. Владислав Артемьев (Россия) – 3 (1-е место в рапиде + 2-е в блице)
2. Александр Грищук (Россия) – 5 (2+3)
3. Раунак Садвани (Индия) – 7 (6+1)
4. Евгений Томашевский (Россия) – 9 (3+6)
5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 9 (5+4)
6. Франсиско Вальехо Понс (Испания) – 12 (4+8)
7. Сергей Карякин (Россия) – 12 (7+5)
8. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 17 (10+7)
9. Александра Горячкина (Россия) – 18 (8+10)
10. Екатерина Лагно (Россия) – 18 (9+9)