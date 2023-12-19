«Шахматные звезды». Артемьев одержал победу, Грищук – 2-й, Карякин – 7-й

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды» в Москве.

Игроки провели 18 туров – по девять в рапид и блиц. Победитель определялся по наименьшей сумме занятых мест в обоих турнирах.

«Шахматные звезды»

Москва, Россия

Итоговое положение

1. Владислав Артемьев (Россия) – 3 (1-е место в рапиде + 2-е в блице)

2. Александр Грищук (Россия) – 5 (2+3)

3. Раунак Садвани (Индия) – 7 (6+1)

4. Евгений Томашевский (Россия) – 9 (3+6)

5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 9 (5+4)

6. Франсиско Вальехо Понс (Испания) – 12 (4+8)

7. Сергей Карякин (Россия) – 12 (7+5)

8. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 17 (10+7)

9. Александра Горячкина (Россия) – 18 (8+10)

10. Екатерина Лагно (Россия) – 18 (9+9)