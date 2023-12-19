«Шахматные звезды». Артемьев одержал победу, Грищук – 2-й, Карякин – 7-й

Теги результаты Теймур Раджабов Александр Грищук Сергей Карякин Эрнесто Инаркиев Евгений Томашевский Франсиско Вальехо Понс Екатерина Лагно Александра Горячкина Владислав Артемьев Шахматные звезды Раунак Садвани Шахматы

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды» в Москве.

Игроки провели 18 туров – по девять в рапид и блиц. Победитель определялся по наименьшей сумме занятых мест в обоих турнирах.

«Шахматные звезды»

Москва, Россия

Итоговое положение

1. Владислав Артемьев (Россия) – 3 (1-е место в рапиде + 2-е в блице)

2. Александр Грищук (Россия) – 5 (2+3)

3. Раунак Садвани (Индия) – 7 (6+1)

4. Евгений Томашевский (Россия) – 9 (3+6)

5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 9 (5+4)

6. Франсиско Вальехо Понс (Испания) – 12 (4+8)

7. Сергей Карякин (Россия) – 12 (7+5)

8. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 17 (10+7)

9. Александра Горячкина (Россия) – 18 (8+10)

10. Екатерина Лагно (Россия) – 18 (9+9)

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