Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Непомнящий встретится с Гири, Фируджа против Вашье-Лаграва и другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Леньер Домингес Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Аниш Гири Папа римский Франциск Sinquefield Cup Рихард Раппорт Grand Chess Tour Алиреза Фируджа Шахматы

Ян Непомнящий встретится с Анишем Гири в 9-м туре Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

Grand Chess Tour

Пятый этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

9-й тур

Начало партий – 22.30 по московскому времени

Ян Непомнящий (Россия)Аниш Гири (Голландия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Алиреза Фируджа (Франция)

Левон Аронян (США) – Леньер Домингес (США)

Фабиано Каруана (США) – Рихард Раппорт (Румыния)

Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – по 4,5 Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян – по 3,5 Гири – 3, Фируджа, Раппорт – по 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

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