Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Непомнящий встретится с Гири, Фируджа против Вашье-Лаграва и другие партии

Ян Непомнящий встретится с Анишем Гири в 9-м туре Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

Пятый этап

Сент-Луис, США

9-й тур

Начало партий – 22.30 по московскому времени

(Россия) – (Голландия)

( ) – (Франция)

(США) – Леньер Домингес (США)

(США) – (Румыния)

Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – по 4,5 Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян – по 3,5 Гири – 3, Фируджа, Раппорт – по 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.