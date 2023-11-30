Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Непомнящий встретится с Гири, Фируджа против Вашье-Лаграва и другие партии
Ян Непомнящий встретится с Анишем Гири в 9-м туре Sinquefield Cup в Сент-Луисе.
Пятый этап
Сент-Луис, США
9-й тур
Начало партий – 22.30 по московскому времени
Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Голландия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Алиреза Фируджа (Франция)
Левон Аронян (США) – Леньер Домингес (США)
Фабиано Каруана (США) – Рихард Раппорт (Румыния)
Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – по 4,5 Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян – по 3,5 Гири – 3, Фируджа, Раппорт – по 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.