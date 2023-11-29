Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Со, Гири против Каруаны, другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Леньер Домингес Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Sinquefield Cup Рихард Раппорт Grand Chess Tour Шахматы

Ян Непомнящий сыграет с Уэсли Со в 8-м туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе.

Партии пройдут в ночь на 30 ноября.

Grand Chess Tour

Пятый этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

8-й тур

Рихард Раппорт (Румыния) – Левон Аронян (США)

Аниш Гири (Голландия) – Фабиано Каруана (США)

Леньер Домингес (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Уэсли Со (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – 4, Непомнящий, Аронян, Вашье-Лаграв – 3, Гири, Фируджа – 2,5, Раппорт – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого

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