Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Со, Гири против Каруаны, другие партии
Ян Непомнящий сыграет с Уэсли Со в 8-м туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе.
Партии пройдут в ночь на 30 ноября.
Grand Chess Tour
Пятый этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
8-й тур
Рихард Раппорт (Румыния) – Левон Аронян (США)
Аниш Гири (Голландия) – Фабиано Каруана (США)
Леньер Домингес (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Уэсли Со (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – 4, Непомнящий, Аронян, Вашье-Лаграв – 3, Гири, Фируджа – 2,5, Раппорт – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого