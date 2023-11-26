Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Аронян победил Фируджу

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Леньер Домингес Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Sinquefield Cup Рихард Раппорт Grand Chess Tour Алиреза Фируджа Шахматы

В ночь на 26 ноября прошли партии 5-го тура шахматного турнира Sinquefield Cup.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

5-й тур

Начало – 22:30 по московскому времени

Леньер Домингес (США) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Левон Ароянян (США) – Алиреза Фируджа (Франция) – 1:0

Рихард Раппорт (Румыния) – Аниш Гири (Голландия) – 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Со – 3, Непомнящий, Аронян, Вашье-Лаграв – 2,5, Фируджа, Гири, Домингес, Каруана – 2, Раппорт – 1,5.

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