Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Аронян победил Фируджу
В ночь на 26 ноября прошли партии 5-го тура шахматного турнира Sinquefield Cup.
5-й этап
Сент-Луис, США
5-й тур
Начало – 22:30 по московскому времени
Леньер Домингес (США) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5
Левон Ароянян (США) – Алиреза Фируджа (Франция) – 1:0
Рихард Раппорт (Румыния) – Аниш Гири (Голландия) – 0,5:0,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Со – 3, Непомнящий, Аронян, Вашье-Лаграв – 2,5, Фируджа, Гири, Домингес, Каруана – 2, Раппорт – 1,5.
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