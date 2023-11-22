Grand Chess Tour. Сент-Луис. 2-й тур. Непомнящий встретится с Домингесом, Каруана против Ароняна и другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Леньер Домингес Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Папа римский Франциск Sinquefield Cup Рихард Раппорт Grand Chess Tour Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фируджа Шахматы

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам.

Во втором туре россиянин Ян Непомнящий встретится с американцем Леньером Домингесом.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

2-й тур

Начало партий – 22.30 по московскому времени

Ян Непомнящий (Россия) – Леньер Домингес (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Рихард Раппорт (Румыния)

Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)

Алиреза Фируджа (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирное положение: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян, Домингес, Каруана, Раппорт, Гири, Дуда, Со, Фируджа – по 0,5.

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