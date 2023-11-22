Grand Chess Tour. Сент-Луис. 2-й тур. Непомнящий встретится с Домингесом, Каруана против Ароняна и другие партии
В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам.
Во втором туре россиянин Ян Непомнящий встретится с американцем Леньером Домингесом.
5-й этап
Сент-Луис, США
2-й тур
Начало партий – 22.30 по московскому времени
Ян Непомнящий (Россия) – Леньер Домингес (США)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Рихард Раппорт (Румыния)
Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (США)
Алиреза Фируджа (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Аронян, Домингес, Каруана, Раппорт, Гири, Дуда, Со, Фируджа – по 0,5.
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