Смагин о нейтральном флаге для шахматистов: «Это положительное решение для нас. Конечно, хотелось бы и гимн, и флаг, но нужно быть реалистами»

Сергей Смагин высказался о продлении нейтрального статуса россиян.

Сегодня ФИДЕ продлила разрешение для российских шахматистов на выступление в нейтральном статусе до января 2025 года.

«Говорить про последующие положительные решения рано, но то, что продлили, здорово, вполне ожидаемо. Да и тенденция такая, что не могут игнорировать. Сейчас, например, в Шанхае будет турнир ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), где Китай пригласил сборную России по шахматам, например, без каких-либо ограничений по флагу и по гимну.

Есть тенденция, соответственно, ФИДЕ точно нужно это учитывать. Совершенно понятно, что такая мощнейшая шахматная держава, как Россия, в стороне не останется ни при каком развитии событий. Просто для ФИДЕ, мне кажется, нет важнее задачи, чтобы чем быстрее нормализовать эту всю политизированную ситуацию, и пока у нее достаточно разумно получаетс».

Шаг к возвращению флага? Мы прекрасно понимаем, что очень многое зависит от политики, как бы не все так просто, все-таки нужно исходить из того, что даже по сравнению с другими видами спорта шахматы, можно сказать, в каком-то привилегированном положении оказались. Поэтому забегать вперед очень сложно. Конечно, так будет рано или поздно, но когда – трудно сказать, может, уже и в 2025 году.

Сейчас это положительное решение для нас, конечно, хотелось бы и гимн, и флаг, но нужно быть реалистами, это нормальная сейчас ситуация. Самое главное, что есть где играть, никаких ограничений практически нет, даже в Европе могут играть наши шахматисты», – рассказал Смагин.