Смагин о рукопожатии Артемьева и Кузубова: «Дурацкие запреты высосаны из пальца. Многие спортсмены на Украине находятся под огромным давлением»

Сергей Смагин высказался о рукопожатии российского и украинского шахматистов.

На турнире Grand Swiss Владислав Артемьев и Юрий Кузубов пожали друг другу руки перед началом и после окончания партии.

В июле этого года Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами на турнирах.

«Как к этому может относиться нормальный человек? Конечно, положительно. Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, в первую очередь, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают.

Кузубов, кстати, вообще родился в Смоленске, потом переехал в Краматорск. Как шахматист прогрессировал. Хороший шахматист, вчера выиграл партию в хорошем стиле. Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут.

Мы понимаем, что многие спортсмены на Украине находятся под огромным давлением. Всегда надо смотреть индивидуально. Кто-то может послать руководство, кому-то, к сожалению, приходится следовать каким-то дурацким принципам.

В любом случае, ситуация совершенно абсурдная. Что мешает пожать руки, просто признавая, что с другой стороны находится такой же спортсмен, как и ты? Я этого в принципе не понимаю, особенно как бывший спортсмен.

Да, наверное, обсуждения таких тем интересны журналистам, политикам. Но, объективно оценивая ситуацию, мы понимаем, что все это жутко политизировано. Надеюсь, потихоньку это будет сходить на нет, тем более, здравых людей значительно больше», – сказал вице-президент Федерации шахмат России ( ).