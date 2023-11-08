Чемпионат мира-2023 по шахматному рапиду и блицу пройдет в Самарканде

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

«ФИДЕ признает богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее становление в качестве шахматной сверхдержавы.

Эта преданность и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.