Чемпионат мира-2023 по шахматному рапиду и блицу пройдет в Самарканде
Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).
Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).
«ФИДЕ признает богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее становление в качестве шахматной сверхдержавы.
Эта преданность и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
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