Чемпионат мира-2023 по шахматному рапиду и блицу пройдет в Самарканде

Теги ФИДЕ чемпионат мира по блицу чемпионат мира по быстрым шахматам Шахматы

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

«ФИДЕ признает богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее становление в качестве шахматной сверхдержавы.

Эта преданность и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

 

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