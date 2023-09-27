Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week, Свидлер – 2-й, Аронян – 3-й

Ян Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week.

Призовой фонд турнира – 130 тысяч евро (40 тысяч – за победу).

Levitov Chess Week

Амстердам

1. (Россия) – 12,5

2. (Россия) – 10,5

3. (США) – 10,5

4. (Индия) – 10

5. (Россия) – 9,5

6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9

7. Уэсли Со (США) – 9

8. Александр Грищук (Россия) – 7

9. Борис Гельфанд (Израиль) – 6,5

10. Владимир Крамник (Россия) – 5,5

ПРИМЕЧАНИЕ: встречи проходили в формате 10 минут на каждую партию с добавлением 5 секунд после каждого хода.