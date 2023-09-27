Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week, Свидлер – 2-й, Аронян – 3-й
Ян Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week.
Призовой фонд турнира – 130 тысяч евро (40 тысяч – за победу).
Levitov Chess Week
Амстердам
1. Ян Непомнящий (Россия) – 12,5
2. Петр Свидлер (Россия) – 10,5
3. Левон Аронян (США) – 10,5
4. Вишванатан Ананд (Индия) – 10
5. Даниил Дубов (Россия) – 9,5
6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9
7. Уэсли Со (США) – 9
8. Александр Грищук (Россия) – 7
9. Борис Гельфанд (Израиль) – 6,5
10. Владимир Крамник (Россия) – 5,5
ПРИМЕЧАНИЕ: встречи проходили в формате 10 минут на каждую партию с добавлением 5 секунд после каждого хода.
В последней партии имел абсолютно выигранную позицию
В итоге ослабил ее, но довел до эндшпиля Король-Ферзь против Короля и Ладьи и не смог за 50 ходов поставить мат
Оч обидно было