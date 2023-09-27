Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week, Свидлер – 2-й, Аронян – 3-й

Теги результаты Владимир Крамник Вишванатан Ананд Петр Свидлер Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров Александр Грищук Борис Гельфанд Ян Непомнящий Уэсли Со Даниил Дубов Levitov Chess Week Шахматы

Ян Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week.

Призовой фонд турнира – 130 тысяч евро (40 тысяч – за победу).

Levitov Chess Week

Амстердам

1. Ян Непомнящий (Россия) – 12,5

2. Петр Свидлер (Россия) – 10,5

3. Левон Аронян (США) – 10,5

4. Вишванатан Ананд (Индия) – 10

5. Даниил Дубов (Россия) – 9,5

6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9

7. Уэсли Со (США) – 9

8. Александр Грищук (Россия) – 7

9. Борис Гельфанд (Израиль) – 6,5

10. Владимир Крамник (Россия) – 5,5

ПРИМЕЧАНИЕ: встречи проходили в формате 10 минут на каждую партию с добавлением 5 секунд после каждого хода.

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5 комментариев

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Павел Сморщков
Эх, Даниил... Недонакатил...
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ArdaTuran
Вечно Шахрияру чего-нибудь да недохватает, но безусловно столько лет держать высокую планку признак элиты.
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Darshan
Крамник великий гроссмейстер и чемпион мира, но последнее место и бескомпромиссная борьба с Нимманом и читерством не очень согласуются.
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Док Аксель
Удачно наши шахматисты выступили на турнире за исключением Крамника. У Владимира совсем игра не пошла, всего одна победа в 18турах.
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Daniel
Главное в тот день случилось вечером на chess.com, когда Ян уступал Магнусу 1 победу перед последней партией
В последней партии имел абсолютно выигранную позицию
В итоге ослабил ее, но довел до эндшпиля Король-Ферзь против Короля и Ладьи и не смог за 50 ходов поставить мат
Оч обидно было
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