«Карлсеном двигали эмоции и задетое самолюбие. В шахматном плане он виноват сам». Шипов о претензиях норвежца после поражения в Катаре

Сергей Шипов объяснил недовольство Магнуса Карлсена из-за мер против читеров.

В четверг 16-й чемпион мира из Норвегии уступил представителю Казахстана Алишеру Сулейменову на турнире Qatar Masters в Дохе. После партии он выразил недовольство организаторам из-за мер по борьбе с мошенничеством, но не предъявил претензий сопернику.

«Во втором туре Карлсен проиграл партию молодому талантливому гроссмейстеру с невысоким рейтингом. Надо признать, Магнус плохо провел дебют, пассивно расставил свои фигуры, а Сулейменов блестяще провел атаку.

Потом пошли разговоры о жульничестве, Магнусу не понравились часы соперника, хотя прямых обвинений и не было, но ясно, что в тот момент Магнусом двигали эмоции и задетое самолюбие. В шахматном плане он виноват сам.

Понять Магнуса можно, ведь мы живем в век развитых технологий и паранойи по поводу читерства. К сожалению, жуликов сейчас очень много, с этой проблемой очень сложно бороться.

Организаторы турнира не могли не услышать Карлсена, так как это самая большая звезда в мире шахмат, для любого турнира его участие – большая удача. Они запретили носить часы и ввели задержку трансляции на 15 минут, что очень не понравилось зрителям в интернете, но, похоже, других вариантов не было», – сказал гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов.