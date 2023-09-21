Speed Chess Championship. Финал. Накамура сыграет с Карлсеном

Теги результаты Магнус Карлсен быстрые шахматы Хикару Накамура Speed Chess Championship Шахматы

Сегодня пройдет финал шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship.

Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч долларов.

Speed Chess Championship

Финал

Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало встречи – московское. В первые 90 минут шахматисты проводят серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход. Затем в течение 60 минут они играют блиц с контролем 3+1, а также 30 минут в «пулю» 1+1. В случае ничьей начинается тай-брейк из четырех партий 1+1, далее при необходимости играется матч в формате армагеддона.

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