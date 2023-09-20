Speed Chess Championship. 1/2 финала. Карлсен встретится с Со, Накамура сыграет с Вашье-Лагравом

20 сентября пройдет полуфинал шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship.

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

Speed Chess Championship

1/2 финала

19 сентября

Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США) – 22.00 мск

20 сентября

Хикару Накамура (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 19.00 мск

ПРИМЕЧАНИЕ: в первые 90 минут шахматисты проводят серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход. Затем в течение 60 минут они играют блиц с контролем 3+1, а также 30 минут в «пулю» 1+1. В случае ничьей начинается тай-брейк из четырех партий 1+1, далее при необходимости играется матч в формате армагеддона.