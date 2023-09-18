Шахматист Дубов: «Даже Карлсен может накатить во время турнира»

Теги Даниил Дубов Шахматы

Чемпион мира в рапиде Даниил Дубов в проекте Sports.ru «Один на один» рассказал, как алкоголь распространен среди шахматистов.

 «В 2018 году, когда я выиграл рапид, мы отметили немножко. На следующий день в блице на первых партиях я не до конца понимал что вообще происходит».

И, как говорит Дубов, даже Карлсен играл не всегда трезвым – и это не помеха для профессионала: «Если откровенно говорить, то более чем у одного игрока из топ-10 были партии, на которые они выходили не вполне трезвыми. Это касается не только меня. Тот же Магнус может во время турнира накатить. И это может даже в плюс сыграть.

Обыграть пьяного чувака из топ-10 у тебя шансов не больше, чем трезвого. Не хочу заниматься пропагандой. Алкоголь действительно вреден. Но абсолютно не обязательно, что вы от него будете хуже играть в шахматы, особенно в какой-нибудь одной партии», – рассказал Дубов, который на последнем ЧМ в 2022 году занял в рапиде четвертое место.

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Опубликовал Sports.ru

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