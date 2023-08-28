Магнус Карлсен и Ханс Ниманн урегулировали судебный спор после скандала с читерством

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и американский гроссмейстер Ханс Ниманн урегулировали судебный спор.

Об этом сообщил портал Chess.com, который участвовал в процессе в качестве ответчика, как и Карлсен.

Ранее Ниманн подал в суд на норвежца, веб-сайт Chess.com, шахматистов Хикару Накамуру и Дэнни Ренша, а также компанию Play Magnus Group – за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». Ниманн, которого ранее подозревали в читерстве, пожаловался на организованную травлю в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

«Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Хансом Ниманном, чтобы оставить в прошлом наши разногласия и двигаться вперед без дальнейших судебных разбирательств. На данный момент Ханс полностью восстановлен на Chess.com, и мы с нетерпением ждем его участия в наших мероприятиях.

Также мы хотели бы подтвердить, что придерживаемся выводов из нашего публичного отчета за октябрь 2022 года, в том числе о том, что мы не нашли доказательств жульничества Ниманна в каких-либо партиях, сыгранных вживую», – говорится в заявлении Chess.com.

В сентябре 2022 года Карлсен снялся с турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали». На фоне скандала сайт Chess.com выпустил расследование, где сообщалось о возможном читерстве Ниманна в более чем 100 онлайн-партиях.

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