Магнус Карлсен и Ханс Ниманн урегулировали судебный спор после скандала с читерством

Теги Магнус Карлсен Sinquefield Cup Ханс Ниманн Шахматы

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и американский гроссмейстер Ханс Ниманн урегулировали судебный спор.

Об этом сообщил портал Chess.com, который участвовал в процессе в качестве ответчика, как и Карлсен.

Ранее Ниманн подал в суд на норвежца, веб-сайт Chess.com, шахматистов Хикару Накамуру и Дэнни Ренша, а также компанию Play Magnus Group – за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». Ниманн, которого ранее подозревали в читерстве, пожаловался на организованную травлю в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

«Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Хансом Ниманном, чтобы оставить в прошлом наши разногласия и двигаться вперед без дальнейших судебных разбирательств. На данный момент Ханс полностью восстановлен на Chess.com, и мы с нетерпением ждем его участия в наших мероприятиях.

Также мы хотели бы подтвердить, что придерживаемся выводов из нашего публичного отчета за октябрь 2022 года, в том числе о том, что мы не нашли доказательств жульничества Ниманна в каких-либо партиях, сыгранных вживую», – говорится в заявлении Chess.com.

В сентябре 2022 года Карлсен снялся с турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали». На фоне скандала сайт Chess.com выпустил расследование, где сообщалось о возможном читерстве Ниманна в более чем 100 онлайн-партиях.

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16 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Интересно. Если американец восстановлен на чез, после "более 100 подозрений", получается чез и Магнус неправы? Заплатили компенсацию меньше 100 млн и пожали руки?
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Silent2006
Ответ a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном. За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
О каком имени речь в отношении человека, который был пойман на читерстве в онлайн-партиях? Не смогли доказать нарушения только в оффлайне.
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Don_Krebs
Ответ a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном. За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
С ним никто из приличных шахматистов играть теперь не будет, он это клеймо уже не смоет.
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Anastasia Smelova
Ответ Don_Krebs
С ним никто из приличных шахматистов играть теперь не будет, он это клеймо уже не смоет.
И что, при пересечении на живых турнирах эти "приличные шахматисты" будут идти на технарь? :)
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a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном.

За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
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Вячеслав Свитюк
Ответ krolik213
В первом предложении у Вас вместо «спор», написано «спорт». Поправьте, пожалуйста)
Вадимо есть и такой спорт))
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L1berty
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно. Если американец восстановлен на чез, после "более 100 подозрений", получается чез и Магнус неправы? Заплатили компенсацию меньше 100 млн и пожали руки?
У них переписка есть, где он признался. Поэтому его разбанили. Вопрос был только в том, доказано, что он вживую читерил или нет
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Koulmann
Ответ a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном. За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
Если внимательно прочитать и вникнуть в суть заявления, то вывод ровно противоположный.
Но хейтерство - наше все!
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бизе
Ответ a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном. За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
Порадоваться за человека , который всех водил за нос , может только полный профан , не имеющий отношения к игре . Карлсен - один из лучших в истории шахмат , без слабых мест вообще , а про Ниманна всем , знакомым с ситуацией , всё понятно и ему никогда не отмыться .
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vadned
Ответ a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном. За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
Откуда столько радости за читера, которого много раз ловили на обмане соперников? Этот человек несколько раз обманывал соперников, потом его ловили и он по новой опять обманывал. В этот раз выкрутился, вот только радоваться за него зачем? Дубов на Кубке мира сказал, что если опросить всех гроссов, то 99% назовут минимум 5 читеров из сотни мира и Ниманн будет среди них.
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krolik213
В первом предложении у Вас вместо «спор», написано «спорт». Поправьте, пожалуйста)
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Crestbook
Карлсен согласился играть с Ниманном в будущих турнирах (если встретятся), а чесском разрешил Ниманну играть на своем сайте - за отзыв иска. Предыдущие обвинения чесскома по поводу читерства Ниманна на их сайте судя по всему никто не отменял.
https://www.chess.com/blog/CHESScom/chess-com-concludes-legal-dispute-with-hans-niemann-niemann-to-return-to-chess-com
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Егор Егор
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно. Если американец восстановлен на чез, после "более 100 подозрений", получается чез и Магнус неправы? Заплатили компенсацию меньше 100 млн и пожали руки?
Так про онлайн партии слов никто не забирал.
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Koulmann
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно. Если американец восстановлен на чез, после "более 100 подозрений", получается чез и Магнус неправы? Заплатили компенсацию меньше 100 млн и пожали руки?
Дяьвол кроется в деталях.
Карлсен отказался от заявлений в читерстве в оффлайне, видимо, за неимением железных доказательств против жестких американских адвокатов.
В свою очередь, читерство Ниманна в онлайне решили деликатно обойти стороной.
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Ярик01
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно. Если американец восстановлен на чез, после "более 100 подозрений", получается чез и Магнус неправы? Заплатили компенсацию меньше 100 млн и пожали руки?
Иск о 100 млн отклонили и уже давно
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Ярик01
Ответ a2wai
То есть получается, что Карслен все же оказался фуфлогоном. За Ниманна можно порадоваться, свое имя он отстоял, заодно и вернулся на главный шахматный сайт и может дальше играть спокойно.
Ничего он не отстоял, так и клеймо читера осталось, более того, уже два месяца как суд в США его иск отклонил. Но вот бан и фактический запрет на профессию - эту тему вечно продолжать нельзя.
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