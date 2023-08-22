«Я не мог есть последние несколько дней». Магнус Карлсен отравился перед финалом Кубка мира

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Рамешбабу Прагнанандха Ниджат Абасов Шахматы

Магнус Карлсен отравился перед финалом Кубка мира по шахматам.

20 августа в полуфинале норвежец обыграл Ниджата Абасова из Азербайджана. Сегодня в первой партии финала он сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.

«В последние несколько дней настроение у меня было не очень. Я страдал от отравления еще с прошлого матча против Ниджата Абасова. Так что я не мог есть несколько дней.

Но, с другой стороны, я был очень спокоен, потому что энергии у меня вообще не было. То есть энергии даже на нервозность не хватало», – сказал Карлсен.

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3 комментария

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Kuryanin
Винегретом?
+2
-2
0
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Анатолий Дегтярёв
Долмы что ли переел?))
0
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