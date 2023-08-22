«Я не мог есть последние несколько дней». Магнус Карлсен отравился перед финалом Кубка мира
Магнус Карлсен отравился перед финалом Кубка мира по шахматам.
20 августа в полуфинале норвежец обыграл Ниджата Абасова из Азербайджана. Сегодня в первой партии финала он сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.
«В последние несколько дней настроение у меня было не очень. Я страдал от отравления еще с прошлого матча против Ниджата Абасова. Так что я не мог есть несколько дней.
Но, с другой стороны, я был очень спокоен, потому что энергии у меня вообще не было. То есть энергии даже на нервозность не хватало», – сказал Карлсен.
3 комментария