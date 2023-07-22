Вице-президент ФШР: «Федерация нашла Непомнящему обоих спонсоров. Его заявления о нежелании играть за сборную – несвоевременные и ненужные»

Вице-президент ФШР прокомментировал слова Яна Непомнящего о нежелании играть за сборную.

Ранее гроссмейстер заявил, что не хочет выступать за сборную России из-за своих отношений с федерацией, но при этом не намерен менять гражданство.

«Как я могу оценивать его позицию? Конечно, отрицательно. Трудно сказать, с чем связано его заявление.

Ян – человек очень эмоциональный. Трудно сказать, для чего он сделал эти заявления, тем более что соревнований с участием нашей сборной пока не просматривается. Может быть, у него уже какие-то другие планы на жизнь.

На мой взгляд, это неправильные, несвоевременные и ненужные заявления. С моей точки зрения, только благодаря федерации он получил тотальную поддержку и в матче с Магнусом Карлсеном, и в матче с Дин Лижэнем. Обоих спонсоров (в первом случае – «Сима-ленд», во втором – «Норникель») ему нашла именно федерация.

Эти высказывания – продолжение того, что он в принципе психологически неустойчив, что часто его подводит.

Если Непомнящий действительно перестанет выступать за сборную – это, конечно, будет большая потеря, но мы не застрелимся. Мы найдем альтернативу, воспитаем своих новых. У нас всегда будет сильная сборная», – сказал Сергей Смагин.

Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»