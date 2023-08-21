Александра Горячкина стала второй россиянкой, победившей на Кубке мира по шахматам
Александра Горячкина стала второй россиянкой, выигравшей Кубок мира по шахматам.
Сегодня Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову.
Первый Кубок мира по шахматам среди женщин состоялся в 2021 году. Тогда победительницей стала россиянка Александра Костенюк (в марте 2023 года перешла в сборную Швейцарии), в финале она обыграла Горячкину.
Среди россиян победителями Кубка мира становились Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013) и Сергей Карякин (2015).
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