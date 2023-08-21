Александра Горячкина стала второй россиянкой, победившей на Кубке мира по шахматам

Александра Горячкина стала второй россиянкой, выигравшей Кубок мира по шахматам.

Сегодня Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

Первый Кубок мира по шахматам среди женщин состоялся в 2021 году. Тогда победительницей стала россиянка (в марте 2023 года перешла в сборную Швейцарии), в финале она обыграла Горячкину.

Среди россиян победителями Кубка мира становились (2011), (2013) и (2015).