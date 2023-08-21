Александра Горячкина стала второй россиянкой, победившей на Кубке мира по шахматам

Теги Кубок мира сборная России жен Александра Горячкина Шахматы

Александра Горячкина стала второй россиянкой, выигравшей Кубок мира по шахматам.

Сегодня Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову. 

Первый Кубок мира по шахматам среди женщин состоялся в 2021 году. Тогда победительницей стала россиянка Александра Костенюк (в марте 2023 года перешла в сборную Швейцарии), в финале она обыграла Горячкину. 

Среди россиян победителями Кубка мира становились Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013) и Сергей Карякин (2015). 

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16 комментариев

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ValmontZ
А посол Болгарии вчера до матча поздравил свою Салимову с победой, красава! Сглазил как и нужно.
+21
-1
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D-eisler@yandex.ru
умница. Надеюсь никто не попытается отменить её победу и дать третьему месту золото
+26
-9
+17
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NomerSports
Сашке пора брать корону .
+10
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#nikon
Ответ ValmontZ
А посол Болгарии вчера до матча поздравил свою Салимову с победой, красава! Сглазил как и нужно.
Точно, сглазил. За такое, пожалуй, он должен быть уволен с должности.
+4
0
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ДИОНИС
Поздравляю Александру Горячкину с победой на Кубке Мира!
+2
0
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Как дела на заводе
Лицо Федерации шахмат Украины представили после победы?)) Протесы уже готовят?)))
+6
-5
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Вадим flanec
Ответ Koulmann
Кому что, а ватнику даже тут надо Украину прикрутить. Нельзя просто порадоваться за своих без этого вяканья в сторону соседей? И какие могут быть основания? Горячкина образцово себя вела, без этой низкой украиноненависти и желчи. Учитесь!
А где там Украина в комментарии упомянута?
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мутятя
Не выиграла бы на тай-брейке, выиграла бы в Чапаева.)
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Вадим flanec
Ну вот и славно. Почёт и уважение Александре. 🇷🇺
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Хаскерс
Ура! Россия - вперед!
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Сергей Лепехин
Ответ D-eisler@yandex.ru
умница. Надеюсь никто не попытается отменить её победу и дать третьему месту золото
Третье место заняла Костенюк с российско-швейцарским гражданством. Сейчас выступает за Швейцарию. Но первый кубок взяла, как россиянка
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