«Мужчины значительно сильнее, им нельзя играть в женских соревнованиях. Это должно относиться и к бывшим мужчинам». Шипов о трансгендерах

Сергей Шипов выступил против участия трансгендеров в женских шахматных турнирах.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно запретила сменившим пол игрокам участвовать в соревнованиях среди женщин.

«Я категорически против участия трансгендеров в женских турнирах. Мужчины значительно сильнее, поэтому им нельзя играть в женских соревнованиях, это должно относиться и к бывшим мужчинам тоже.

То, что женщины играют в мужских, или, как они в шахматах называются, открытых турнирах, я категорически приветствую, это способствует развитию шахмат.

Мне неизвестны трансгендеры, играющие в шахматы, хотя не исключаю, что такие есть», – сказал российский гроссмейстер Шипов.