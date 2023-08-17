«Мужчины значительно сильнее, им нельзя играть в женских соревнованиях. Это должно относиться и к бывшим мужчинам». Шипов о трансгендерах

Теги ФИДЕ Сергей Шипов Шахматы

Сергей Шипов выступил против участия трансгендеров в женских шахматных турнирах.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно запретила сменившим пол игрокам участвовать в соревнованиях среди женщин.

«Я категорически против участия трансгендеров в женских турнирах. Мужчины значительно сильнее, поэтому им нельзя играть в женских соревнованиях, это должно относиться и к бывшим мужчинам тоже.

То, что женщины играют в мужских, или, как они в шахматах называются, открытых турнирах, я категорически приветствую, это способствует развитию шахмат.

Мне неизвестны трансгендеры, играющие в шахматы, хотя не исключаю, что такие есть», – сказал российский гроссмейстер Шипов.

2 комментария

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