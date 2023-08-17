ФИДЕ ограничила выступление трансгендеров на женских шахматных турнирах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла новые правила, касающиеся игроков, сменивших пол.

Правила вступят в силу 21 августа. Они ограничивают выступление трансгендеров на женских турнирах.

«В случае изменения пола с мужского на женский игрок не имеет права участвовать в официальных соревнованиях ФИДЕ для женщин до принятия дальнейшего решения ФИДЕ. Такое решение должно быть основано на дальнейшем анализе и должно быть принято Советом ФИДЕ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение двух лет.

Ограничений на игру в открытом разряде для игрока, сменившего пол, нет», – говорится в документах ФИДЕ.

Если игрок сменил пол с мужского на женский, он сохраняет титулы. А если игрок сменил пол с женского на мужской, то титулы не сохраняются – они могу быть возвращены только при обратной смене пола.

Рейтинг и штрафные санкции при смене пола остаются без изменений.