Российский гроссмейстер Максим Чигаев будет выступать за Испанию

Теги сборная России сборная Испании Максим Чигаев Шахматы

Российский гроссмейстер Максим Чигаев будет выступать за Испанию.

Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Сейчас 26-летний спортсмен занимает 154-е место в мире по рейтингу ФИДЕ (2616 балла).

В 2012 году Чигаев в составе сборной России выиграл Всемирную шахматную олимпиаду среди юношей до 16 лет. В 2013-м он стал бронзовым призером первенства Европы до 18 лет.

Также Чигаев завоевывал медали этапов Кубка России и командного чемпионата страны. В 2019-м он выступал на Кубке мира.

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