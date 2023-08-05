Сергей Шипов: «Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок»

Сергей Шипов прокомментировал проигрыш Александра Грищука и Екатерины Лагно на Кубке мира.

Грищук уступил во втором раунде турнира иранцу Бардия Данешвару, а Лагно проиграла Мари Гомес из Индии.

Единственным россиянином, который победил на тай-брейке, стал Андрей Есипенко.

«Эмоциональное было зрелище, и эмоций было много негативных. Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок, совершали очень много зевков.

Есипенко показал себя молодцом, он хорошо готов и может далеко пройти.

Пока сенсаций немного, многие результаты были ожидаемы. Я с оптимизмом смотрю на третий круг, все соперники нашим шахматистам по силам», – сказал гроссмейстер.