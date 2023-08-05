Сергей Шипов: «Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок»

Теги Александр Грищук Кубок мира сборная России Екатерина Лагно сборная России жен Сергей Шипов Андрей Есипенко Шахматы

Сергей Шипов прокомментировал проигрыш Александра Грищука и Екатерины Лагно на Кубке мира.

Грищук уступил во втором раунде турнира иранцу Бардия Данешвару, а Лагно проиграла Мари Гомес из Индии. 

Единственным россиянином, который победил на тай-брейке, стал Андрей Есипенко. 

«Эмоциональное было зрелище, и эмоций было много негативных. Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок, совершали очень много зевков.

Есипенко показал себя молодцом, он хорошо готов и может далеко пройти. 

Пока сенсаций немного, многие результаты были ожидаемы. Я с оптимизмом смотрю на третий круг, все соперники нашим шахматистам по силам», – сказал гроссмейстер. 

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