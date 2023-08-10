Кубок мира (жен). 1/8 финала. Горячкина, Шувалова, Тань Чжунъи, Мария и Анна Музычук сыграют во вторых партиях

Теги результаты Кубок мира Хампи Конеру Анна Музычук Цзюй Вэньцзюнь Тань Чжунъи Мария Музычук Александра Горячкина Харика Дронавалли Нино Бациашвили Полина Шувалова Белла Хотенашвили Элизабет Петц Шахматы

10 августа пройдут вторые партии 1/8 финала женского Кубка мира по шахматам.

Кубок мира по шахматам

Баку, Азербайджан

Женщины

1/8 финала

Вторые партии

Начало – 14:00 по московскому времени.

Элизабет Петц (Германия) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Полина Шувалова (Россия) – Теодора Иньяц (Сербия)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Нургюл Салимова (Болгария) – Медина Варда Аулия (Индонезия)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Белла Хотенашвили (Грузия) – Хампи Конеру (Индия)

Счет после первой партии – 1:0

Тань Чжунъи (Китай) – Чжу Цзиньэр (Китай)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Харика Дронавалли (Индия) – Элин Руберс (Нидерланды)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) – Нино Бациашвили (Грузия)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Полную сетку мужского и женского турниров можно посмотреть здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.

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