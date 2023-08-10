Кубок мира (жен). 1/8 финала. Горячкина, Шувалова, Тань Чжунъи, Мария и Анна Музычук сыграют во вторых партиях

10 августа пройдут вторые партии 1/8 финала женского Кубка мира по шахматам.

Кубок мира по шахматам

Баку, Азербайджан

Женщины

1/8 финала

Вторые партии

Начало – 14:00 по московскому времени.

Элизабет Петц (Германия) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Полина Шувалова (Россия) – Теодора Иньяц (Сербия)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Нургюл Салимова (Болгария) – Медина Варда Аулия (Индонезия)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Белла Хотенашвили (Грузия) – Хампи Конеру (Индия)

Счет после первой партии – 1:0

Тань Чжунъи (Китай) – Чжу Цзиньэр (Китай)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Харика Дронавалли (Индия) – Элин Руберс (Нидерланды)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) – Нино Бациашвили (Грузия)

Счет после первой партии – 0,5:0,5

Полную сетку мужского и женского турниров можно посмотреть здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.