Кубок мира (жен). 1/8 финала. Горячкина, Шувалова, Тань Чжунъи, Мария и Анна Музычук сыграют во вторых партиях
10 августа пройдут вторые партии 1/8 финала женского Кубка мира по шахматам.
Баку, Азербайджан
Женщины
1/8 финала
Вторые партии
Начало – 14:00 по московскому времени.
Элизабет Петц (Германия) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Полина Шувалова (Россия) – Теодора Иньяц (Сербия)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Нургюл Салимова (Болгария) – Медина Варда Аулия (Индонезия)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Белла Хотенашвили (Грузия) – Хампи Конеру (Индия)
Счет после первой партии – 1:0
Тань Чжунъи (Китай) – Чжу Цзиньэр (Китай)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Харика Дронавалли (Индия) – Элин Руберс (Нидерланды)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Александра Горячкина (Россия) – Нино Бациашвили (Грузия)
Счет после первой партии – 0,5:0,5
Полную сетку мужского и женского турниров можно посмотреть здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.
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