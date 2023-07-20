Екатерина Лагно: «Китаянки – сильные шахматистки, но не считаю, что можно говорить о доминации. Мы с ними примерно равны»

Теги Хоу Ифань Екатерина Лагно сборная России жен сборная Китая жен Цзюй Вэньцзюнь Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе ТАСС Шахматы

Екатерина Лагно заявила, что нельзя говорить о доминации Китая в женских шахматах.

– В финале турнира претенденток играли две китаянки (Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи) за право сыграть с другой представительницей Китая (Цзюй Вэньцзюнь). Можно ли считать, что китайские шахматистки сейчас сильнейшие в мире?

– Когда играла Хоу Ифань, было такое ощущение, что и показывали результаты. Сейчас так сложились обстоятельства, они, конечно, сильные шахматистки, но я не считаю, что можно говорить о какой-то доминации.

– Сравните уровень китаянок с российскими шахматистками.

– В целом, я думаю, если речь идет о первых номерах рейтинга, то мы примерно равны. Если вспомнить матчи за женскую мировую шахматную корону – я проиграла свой матч на тай-брейке, и Александра Горячкина тоже. То есть у них не было какого-то подавляющего преимущества, матчи досрочно не завершались, – сказала Лагно

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