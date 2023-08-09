«Заявления, что Карлсен устал и ему надоели классические шахматы, приводят к таким результатам». Смагин о поражении норвежца на Кубке мира

Вице-президент Федерации шахмат России объяснил поражение Магнуса Карлсена на Кубке мира.

Сегодня норвежский гроссмейстер уступил немцу Винсенту Каймеру в первой партии 1/16 финала турнира.

«Все эти заявления Карлсена о том, что он устал и ему надоели классические шахматы, приводят к таким результатам. Молодые шахматисты перестали бояться его.

Сегодня он оставил сопернику такую позицию, которую выиграл бы и перворазрядник, а против него играл очень перспективный немецкий гроссмейстер.

Возможно, он переоценил свои силы, а может, просто начал уставать, потому что до этого он показывал игру очень высокого уровня», – сказал Сергей Смагин.

В этом году Карлсен лишился звания чемпиона мира по шахматам, отказавшись от защиты титула. Норвежец объяснял свое решение в том числе потерей мотивации.

Карлсен вернулся к шахматам ради последнего недостающего титула. Возьмет Кубок мира?