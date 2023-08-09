Смагин о Кубке мира: «Карлсен, Каруана и Непомнящий показывают очень хорошую, крепкую игру, они главные претенденты на победу»

Вице-президент Федерации шахмат России назвал уверенной игру Яна Непомнящего на Кубке мира.

Сейчас в азербайджанском Баку проходит 1/16 финала турнира.

«Сейчас Карлсен, Каруана и Ян (Непомнящий) показывают очень хорошую, крепкую игру, мне кажется, они главные претенденты на победу. Карлсен пока очень легко проходит в классике, но пока ему и достаются удобные соперники, которых он хорошо знает.

У Каруаны есть давняя болезнь, когда он получает огромный перевес и не добивает соперника, но мне очень нравится, как он играет. Ян тоже играет уверенно, он показал, что может спокойно перейти в рапид и здорово там сыграть.

Удивило попадание многих ветеранов, прошли Свидлер, Иванчук, Пономарев, но надо понимать, что это шахматисты высочайшего уровня. Также здесь свою силу показывают представители Индии, которые якобы являются середнячками. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но этот Кубок мира очень непредсказуем», – сказал Сергей Смагин.