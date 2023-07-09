Grand Chess Tour. Загреб. Карлсен лидирует в блиц-турнире, Непомнящий – 3-й
Россиянин Ян Непомнящий идет третьим после 9 туров блица на этапе Grand Chess Tour.
Соревнования проходят с 5 по 10 июля в Загребе. Ранее Непомнящий и американец Фабиано Каруана разделили первое место в турнире по рапиду.
3-й этап
Загреб, Хорватия
Блиц
Начало партий – 15.15 по московскому времени.
После 9 из 18 туров
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 9
2. Алиреза Фируджа (Франция) – 6,5
3-4. Фабиано Каруана (США) – 5
3-4. Ян Непомнящий (Россия) – 5
5. Рихард Раппорт (Румыния) – 4,5
6. Иван Шарич (Хорватия) – 4
7. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3,5
8-9. Вишванатан Ананд (Индия) – 3
8-9. Гукеш Доммараджу (Индия) – 3
10. Константин Лупулеску (Румыния) – 1,5
Общий счет
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 20
2-3. Фабиано Каруана (США) – 17
2-3. Ян Непомнящий (Россия) – 17
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 15,5
5. Рихард Раппорт (Румыния) – 13,5
6-7. Вишванатан Ананд (Индия) – 13
6-7. Гукеш Доммараджу (Индия) – 13
8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 12,5
9. Иван Шарич (Хорватия) – 10
10. Константин Лупулеску (Румыния) – 3,5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в блице – 5 минут плюс 2 секунды на каждый ход с первого.
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