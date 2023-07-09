Grand Chess Tour. Загреб. Карлсен лидирует в блиц-турнире, Непомнящий – 3-й

Россиянин Ян Непомнящий идет третьим после 9 туров блица на этапе Grand Chess Tour.

Соревнования проходят с 5 по 10 июля в Загребе. Ранее Непомнящий и американец Фабиано Каруана разделили первое место в турнире по рапиду.

Grand Chess Tour

3-й этап

Загреб, Хорватия

Блиц

Начало партий – 15.15 по московскому времени.

После 9 из 18 туров

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 9

2. Алиреза Фируджа (Франция) – 6,5

3-4. Фабиано Каруана (США) – 5

3-4. Ян Непомнящий (Россия) – 5

5. Рихард Раппорт (Румыния) – 4,5

6. Иван Шарич (Хорватия) – 4

7. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3,5

8-9. Вишванатан Ананд (Индия) – 3

8-9. Гукеш Доммараджу (Индия) – 3

10. Константин Лупулеску (Румыния) – 1,5

Общий счет

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 20

2-3. Фабиано Каруана (США) – 17

2-3. Ян Непомнящий (Россия) – 17

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 15,5

5. Рихард Раппорт (Румыния) – 13,5

6-7. Вишванатан Ананд (Индия) – 13

6-7. Гукеш Доммараджу (Индия) – 13

8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 12,5

9. Иван Шарич (Хорватия) – 10

10. Константин Лупулеску (Румыния) – 3,5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в блице – 5 минут плюс 2 секунды на каждый ход с первого.