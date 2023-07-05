Grand Chess Tour. Загреб. Ананд лидирует после трех туров рапида, Карлсен – 2-й, Непомнящий – 7-й

Ян Непомнящий идет седьмым после 3 туров рапида на этапе Grand Chess Tour в Загребе.

Соревнования проходят с 5 по 10 июля. Шахматисты сыграют 9 туров в рапид, а в заключительные два дня проведут блиц-турнир.

Grand Chess Tour

3-й этап

Загреб, Хорватия

Рапид

Начало партий – 16.15 по московскому времени.

После 3 из 9 туров

1. Вишванатан Ананд (Индия) – 5 очков

2-4. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4

2-4. Рихард Раппорт (Румыния) – 4

2-4. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4

5-6. Фабиано Каруана (США) – 3

5-6. Иван Шарич (Хорватия) – 3

7-9. Ян Непомнящий (Россия) – 2

7-9. Алиреза Фируджа (Франция) – 2

7-9. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2

10. Константин Лупулеску (Румыния) – 1

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.