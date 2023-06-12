Непомнящий, Карлсен, Каруана, Раджабов и Вашье-Лаграв выступят на Кубке мира в Баку

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен выступят на Кубке мира по шахматам, который пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа 2023 года.

Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов. На данный момент в открытой категории турнира утверждены 146 из 206 участников, в женской – 71 из 103.

Также на Кубке мира сыграют американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, индиец Гукеш Доммараджу, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров.

Россиянки Александра Горячкина, Катерина Лагно и представительница Швейцарии Александра Костенюк заявлены на женские соревнования.

Три лучших игрока Кубка мира получают право сыграть в турнире претендентов, где определяется соперник действующего чемпиона мира по шахматам.

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет