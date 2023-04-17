Сергей Карякин о гендиректоре ФИДЕ: «Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб и никогда этого не скрывал»

Теги ФИДЕ Эмиль Сутовский Сергей Карякин Спорт-Экспресс Шахматы

Сергея Карякин назвал гендиректора ФИДЕ Эмиля Сутовского «абсолютнейшим русофобом».

«Я уже выводил господина Сутовского на чистую воду в прошлом году, когда пранкеры Вован и Лексус опубликовали с ним достаточно обстоятельное видео, где он с гордостью рассказывал, что является инициатором отстранения сборных России от участия в шахматной Олимпиаде и отстранения меня лично.

Цитирую слова Сутовского: «Я первый выносил предложение о дисквалификации из сборной РФ», «Полгода — чрезвычайно малый срок дисквалификации, я буду настаивать на продлении», «Если Карякину разрешат играть, я уйду в отставку», «Первым делом мы обрубили всех российских спонсоров».

Я последние несколько дней находился на Донбассе, и у меня не было времени ему ответить. Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб и никогда этого не скрывал. А то, что он пытается переложить на меня стрелки, это всего лишь манипуляция», – сказал Карякин. 

Гендиректор ФИДЕ: «Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда, когда такие люди начинают говорить от имени России»

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40 комментариев

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Хей-Хо, а ну пошли!
Кто знает, как наших валькирий, с фигурки, натравить на шахматистов? Рубка года обеспечена.
+71
-7
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KikiMusampa14
Там вроде Непомнящий играет в финале, нет? А наша федерация спокойно перешла в Азию. Все кто хочет, играют. Может, что-то путаю, но в каком еще виде спорта так? Разве что в теннисе.
+41
-4
+37
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VictorVallecano
карякин, метящий в депутаты, и его терминология/источники: пранкеры Вован и Лексус, пытается переложить на меня стрелки, абсолютнейший русофоб.

Это какое-то комбо.
+38
-20
+18
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Михаил Пивненко
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Кто знает, как наших валькирий, с фигурки, натравить на шахматистов? Рубка года обеспечена.
Достаточно одного интервью Карякина про сравнение Медведевой и Загитовой!
+17
-2
+15
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Павел Мельников
О, в среде таких, как Карякин, уже считается приличным сослаться на пранкеров-провокаторов. Впрочем, ничего удивительного.
+26
-12
+14
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Marky777
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
Он от этого "клованом" быть не перестал
+16
-5
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Aleksey Yashin
"Политическая ориентированность Сутовского понятна"

Политическая ориентированность Карякина тоже всем давно понятна
+15
-5
+10
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Олег Кузнецов
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Кто знает, как наших валькирий, с фигурки, натравить на шахматистов? Рубка года обеспечена.
Карякин точно шахматами занимался, не боксом? Как то голова пострадала сильно...
+10
-3
+7
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Алексѣй Пестовъ
Ну вот параллельно Непомнящий играет на чемпиона мира. Может всё же никакой русофобии нет?
+11
-4
+7
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Melnikov1968
Я последние несколько дней находился на Донбассе, и у меня не было времени ему ответить.(с).Сергей, Вы произносите эти слова так, как будто участвовали в боевых действиях,совершили подвиг или что-то подобное. Там уже десятки тысяч граждан РФ побывали и сделали, возможно, больше чем Вы. Но Вы так подчёркиваете этот факт, что становится неприятно на душе.
+14
-8
+6
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bevooch
27 февраля 2022
«Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации

17 апреля 2023
Сергей Карякин о гендиректоре ФИДЕ: «Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб, и никогда этого не скрывал»

хммммммммммм
https://www.sports.ru/chess/1107265962-dolgie-8-let-my-ozhidali-spaseniya-ot-genoczida-so-storony-poka-eshhe-.html
+13
-7
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Павел Мельников
Ответ Ванька-Манька
интересно, а удмуртофобы, тувинцофобы или башкирофобы бывают?
Не, не бывают. И карикатурный образ Ровшана с Джамшутом - это было по-доброму, как старший брат к младшему. А у них там все по-злому, панимаете? По-злому...
+7
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ЖАН КЛОД ВАНДАЛ
Ответ Melnikov1968
Я последние несколько дней находился на Донбассе, и у меня не было времени ему ответить.(с).Сергей, Вы произносите эти слова так, как будто участвовали в боевых действиях,совершили подвиг или что-то подобное. Там уже десятки тысяч граждан РФ побывали и сделали, возможно, больше чем Вы. Но Вы так подчёркиваете этот факт, что становится неприятно на душе.
«…сделали, возможно, больше…» — в данном контексте ещё хуже и не повод для гордости для всех тех «побывавших».
+9
-5
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Ванька-Манька
интересно, а удмуртофобы, тувинцофобы или башкирофобы бывают?
+8
-4
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DekiB
Серёга красавчик - редкая фигура в мире спортивно-медийных приспособленцев!
+10
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Андрей Кудряшов
Ответ old folk
И ещё с десяток шахматистов играли на ЧМ ФИДЕ по рапиду и блицу. Плюс столько же шахматисток. Чистовыволитель нашёлся.🙄
Под российским флагом играли?
+6
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гилберт
Всё как и сказал Сутовский.
+7
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ЦСКА1960
Ответ Павел Мельников
О, в среде таких, как Карякин, уже считается приличным сослаться на пранкеров-провокаторов. Впрочем, ничего удивительного.
К тому же не фсбшных пранкеров.
+5
-3
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Melnikov1968
Ответ ЖАН КЛОД ВАНДАЛ
«…сделали, возможно, больше…» — в данном контексте ещё хуже и не повод для гордости для всех тех «побывавших».
Читайте в контексте Карякина.
+3
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Greenalem
Ответ Андрей Кудряшов
Под российским флагом играли?
Неприятие российского флага не равно русофоб. Также неприятие сваситик и флага Третьего рейха не значит неприятие простых немцев.
+5
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Жорег Борщофф
Ответ Thomas Schaaf
Комментарий удален модератором
Факты есть, чем опровергнуть? Чем плоха ссылка на цитаты Сутовского, кому бы они ни были сказаны?
+2
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old folk
Ответ KikiMusampa14
Там вроде Непомнящий играет в финале, нет? А наша федерация спокойно перешла в Азию. Все кто хочет, играют. Может, что-то путаю, но в каком еще виде спорта так? Разве что в теннисе.
И ещё с десяток шахматистов играли на ЧМ ФИДЕ по рапиду и блицу. Плюс столько же шахматисток.
Чистовыволитель нашёлся.🙄
+3
-2
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BVB 09
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Кто знает, как наших валькирий, с фигурки, натравить на шахматистов? Рубка года обеспечена.
Коварный план 😂😁💪
+1
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Денис Давыдов
Карякин что-то не про русофобию ваще говорит? 😂
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Anton Abaturov
Какой же мрак
"особый русский путь только через страдания и войны, " нас окружают и все хотят убить"
Когда же этот праздник идиотизма закончится, уже?
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