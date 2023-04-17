Сергей Карякин о гендиректоре ФИДЕ: «Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб и никогда этого не скрывал»
Сергея Карякин назвал гендиректора ФИДЕ Эмиля Сутовского «абсолютнейшим русофобом».
«Я уже выводил господина Сутовского на чистую воду в прошлом году, когда пранкеры Вован и Лексус опубликовали с ним достаточно обстоятельное видео, где он с гордостью рассказывал, что является инициатором отстранения сборных России от участия в шахматной Олимпиаде и отстранения меня лично.
Цитирую слова Сутовского: «Я первый выносил предложение о дисквалификации из сборной РФ», «Полгода — чрезвычайно малый срок дисквалификации, я буду настаивать на продлении», «Если Карякину разрешат играть, я уйду в отставку», «Первым делом мы обрубили всех российских спонсоров».
Я последние несколько дней находился на Донбассе, и у меня не было времени ему ответить. Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб и никогда этого не скрывал. А то, что он пытается переложить на меня стрелки, это всего лишь манипуляция», – сказал Карякин.
Гендиректор ФИДЕ: «Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда, когда такие люди начинают говорить от имени России»
Это какое-то комбо.
Политическая ориентированность Карякина тоже всем давно понятна
«Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
17 апреля 2023
Сергей Карякин о гендиректоре ФИДЕ: «Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб, и никогда этого не скрывал»
хммммммммммм
https://www.sports.ru/chess/1107265962-dolgie-8-let-my-ozhidali-spaseniya-ot-genoczida-so-storony-poka-eshhe-.html
Чистовыволитель нашёлся.🙄
"особый русский путь только через страдания и войны, " нас окружают и все хотят убить"
Когда же этот праздник идиотизма закончится, уже?