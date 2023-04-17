Сергей Карякин о гендиректоре ФИДЕ: «Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб, и никогда этого не скрывал»

Сергея Карякин назвал гендиректора ФИДЕ Эмиля Сутовского «абсолютнейшим русофобом».

«Я уже выводил господина Сутовского на чистую воду в прошлом году, когда пранкеры Вован и Лексус опубликовали с ним достаточно обстоятельное видео, где он с гордостью рассказывал, что является инициатором отстранения сборных России от участия в шахматной Олимпиаде и отстранения меня лично.

Цитирую слова Сутовского: «Я первый выносил предложение о дисквалификации из сборной РФ», «Полгода — чрезвычайно малый срок дисквалификации, я буду настаивать на продлении», «Если Карякину разрешат играть, я уйду в отставку», «Первым делом мы обрубили всех российских спонсоров».

Я последние несколько дней находился на Донбассе, и у меня не было времени ему ответить. Политическая ориентированность Сутовского понятна, он абсолютнейший русофоб и никогда этого не скрывал. А то, что он пытается переложить на меня стрелки, это всего лишь манипуляция», – сказал Карякин.

Гендиректор ФИДЕ: «Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда, когда такие люди начинают говорить от имени России»