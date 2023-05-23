Илья Левитов: «Как для профессионала то, чем сейчас занимается Карлсен – это деградация. Он компенсирует годы юности, которых у него не было из-за шахмат»

Илья Левитов считает, что Магнус Карлсен устал от шахмат.

– Магнус Карлсен отказался играть матч за звание чемпиона мира. Может ли такое быть, что он вообще потеряет интерес к шахматам и дальше играть не станет?

– Может. Магнус очень много времени уделял шахматам с раннего детства. Прошел в них все, всего добился, дорос до статуса лучшего шахматиста современности и десять лет держался на этой высоте. Сыграл несколько тяжелейших матчей на первенство мира.

А потом вдруг понял: а жить-то я когда буду? Неужели вся моя жизнь пройдет между Вейк-ан-Зее и защитой Нимцовича? Мне 32 года, я хочу пожить для себя. Лично я хорошо его понимаю.

– Лижэнь Дин – настоящий чемпион мира?

– Конечно. Что Карлсен потерял интерес к шахматам – проблема самого Магнуса. Еще когда он играл матч против Яна, у нас в эфире комментировал Карпов. И помню, я тогда его спросил, можно ли назвать Карлсена великим шахматистом. Анатолий Евгеньевич чуть подумал и сказал: «А давайте еще немного подождем». Может, что-то чувствовал уже тогда...

Еще раз повторю: чисто по-человечески прекрасно понимаю логику решения Карлсена. Но, конечно, как для профессионала то, чем он сейчас занимается – это деградация. Человек компенсирует те годы юности и молодости, которых у него не было из-за занятий шахматами, – рассказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде