Губерниев о недопуске россиянок к командному ЧМ по шахматам: «Это общий тренд. Мы и дальше будем пропускать»
Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским шахматисткам участвовать в командном ЧМ.
— Это рекомендация МОК, которой придерживается ФИДЕ. Видите, даже такая организация, как ФИДЕ, которая ранее вроде бы продемонстрировала лояльность к нам и где российский президент Аркадий Дворкович, не разрешила россиянам участвовать.
Это общий тренд с недопуском наших спортсменов до соревнований. Мы и дальше будем пропускать. Никакого просвета не вижу, остается развивать спорт внутри страны и проводить свои соревнования.
— Если бы нас допустили, возник бы вопрос с въездом в Польшу.
— В таком случае другие страны могли бы пригрозить бойкотом чемпионата мира, Польша не дала бы визы. Представим, что в биатлоне допустят россиян. Германия скажет «пока», Норвегия — «до свидания», а США — «всего доброго», и так далее. Так что спокойно принимаем решение ФИДЕ и развиваем спорт у себя, – сказал Губерниев.
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