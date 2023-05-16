Свищев о запрете россиянкам участвовать в командном ЧМ: «Это неспортивное поведение ФИДЕ, организация прикрывается рекомендациями МОК»

Дмитрий Свищев отреагировал на запрет российским шахматисткам участвовать в командном ЧМ.

«Негативное мнение о решении ФИДЕ. Это неспортивное поведение, организация прикрывается рекомендациями МОК.

Что за рекомендация МОК по недопуску команд? Безумное решение. Томас Бах бьет себя в грудь, что надо россиян и белорусов допускать, а в командных соревнованиях — не допускать. Там что, роботы участвуют? Непоследовательная рекомендация МОК, которая к спорту не имеет отношения.

Очень многие из спортсменов задумываются, а стоит ли участвовать в соревнованиях, где ставят заградительные условия? Наши спортсмены имеют законное право участвовать в соревнованиях, но их лишают этого.

Мы видим, что некоторые страны занимают жесткую русофобскую позицию. Немцы и поляки отменили у себя этапы Кубка мира по фехтованию.

Если такая страна отказывается, ее надо наказывать. Страна‑организатор берет на себя ответственность не только за организацию красивого шоу, но и по визам, логистике, безопасности. Если не можешь и не умеешь это делать — не берись за проведение соревнований.

Мы можем провести любой турнир в России. Пригласим и поляков, и украинцев, всем обеспечим безопасность», — заявил Свищев.

Женская сборная России не выступит на чемпионате мира по шахматам из-за запрета на участие в командных соревнованиях