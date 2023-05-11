Карякин о командном ЧР: «Хотели 1-е место, но быть в тройке всегда хорошо. Мне приятно, что удалось сыграть, я почти год не играл в классику»

Теги Сергей Карякин командный чемпионат России Андрей Воробьев Владислав Артемьев Дмитрий Абаренов Шахматы

Сергей Карякин оценил свое выступление на командном чемпионате России.

Турнир проходил в Сочи с 30 апреля по 10 мая. Карякин занял третье место в составе сборной Московской области.

«Команда у нас новая, только сыгрывались, надо отметить, что она создана в очень ускоренном режиме – за полтора-два месяца до турнира. Это успех, что удалось собрать команду и она достойно выступила.

Понятно, что хотели первое место, но быть в тройке всегда хорошо. Спасибо команде, у нас женщины ведь тоже в медалях.

Мне приятно, что удалось сыграть, я почти год не играл в классику. И на этом турнире удалось выиграть черным цветом у Владислава Артемьева, одного из ведущих наших шахматистов. Всего на турнире сыграл только две партии, играл не много, но на то были причины – командная тактика.

Хочу поблагодарить Минспорт Московской области, лично [главу ведомства] Дмитрия Абаренова и губернатора Андрея Воробьева за помощь и финансирование команды», – сказал гроссмейстер.

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