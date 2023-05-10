Мужская и женская сборные Москвы выиграли командный чемпионат России по шахматам

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Мужская и женская сборные Москвы победили в командном чемпионате России по шахматам..

Турнир завершился сегодня в Сочи.

В составе сборной Москвы выступали Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев, Борис Грачев, Иван Попов, Павел Понкратов, Михаил Демидов и Рудик Макарян.

Второе место заняла московская команда КПРФ (Александр Грищук, Даниил Дубов, Владимир Малахов, Вадим Звягинцев, Алексей Дреев, Владимир Поткин, Евгений Алексеев, Никита Афанасьев).

Третьей стала сборная Московской области, в составе которой были Сергей Карякин, Санан Сюгиров, Денис Хисматуллин, Александра Горячкина, Борис Савченко, Илья Ильюшенок, Павел Смирнов, Клементий Сычев.

В женском турнире победу также одержала сборная Москвы. Второе и третье места заняли команды Московской области.

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