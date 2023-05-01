Сергей Шипов: «Лижэнь показал, что он великий боец. Непомнящему не в чем себя упрекать, он все делал правильно и смог бы победить любого другого игрока»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Шахматы

Сергей Шипов заявил, что Ян Непомнящий упустил много моментов в матче за шахматную корону.

Накануне Непомнящий уступил китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню на тай-брейке.

«На тай-брейке оба играли очень сильно, что удивительно для такого контроля времени. Дин Лижэнь показал, что он великий боец, великий труженик. Яну не в чем себя упрекать, он все делал правильно и смог бы победить любого другого игрока.

Надо поздравить Дин Лижэня с этим эпохальным успехом, в России было много чемпионов мира, а для китайцев он стал первым, он принес радость полутора миллиардам людей.

Если говорить футбольным языком, то Ян один голевой момент упустил, другой. Когда ты упускаешь так много моментов, соперник всегда может забить в контратаке, что в матче и случилось.

В целом матч получился очень зрелищным, он явно удался», – сказал российский гроссмейстер Сергей Шипов.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

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4 комментария

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Пылесос
и смог бы победить любого другого игрока
====÷
То есть, Магнус в этот "другой" тоже входит?
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petetheanswer
Ответ Пылесос
и смог бы победить любого другого игрока ====÷ То есть, Магнус в этот "другой" тоже входит?
По-моему, Ян мог бы любому и проиграть.
+1
0
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petetheanswer
К сожалению, когда не реализовываешь столько возможностей выиграть матч, постоянно упускаешь преимущество, то большая вероятность, что в итоге проиграешь. Дин бился, боролся, цеплялся, не согласился на ничью в решающей партии и в итоге победил. Ладья, закрывшая от шаха и вставшая под связку - стала победной.
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petetheanswer
Не согласен с СЮ, Ян долго будет себя корить за такое большое количество нереализованных возможностей. Именно поэтому это поражение должно быть намного обиднее, чем поражение Магнусу.
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