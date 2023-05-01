Сергей Шипов: «Лижэнь показал, что он великий боец. Непомнящему не в чем себя упрекать, он все делал правильно и смог бы победить любого другого игрока»

Сергей Шипов заявил, что Ян Непомнящий упустил много моментов в матче за шахматную корону.

Накануне Непомнящий уступил китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню на тай-брейке.

«На тай-брейке оба играли очень сильно, что удивительно для такого контроля времени. Дин Лижэнь показал, что он великий боец, великий труженик. Яну не в чем себя упрекать, он все делал правильно и смог бы победить любого другого игрока.

Надо поздравить Дин Лижэня с этим эпохальным успехом, в России было много чемпионов мира, а для китайцев он стал первым, он принес радость полутора миллиардам людей.

Если говорить футбольным языком, то Ян один голевой момент упустил, другой. Когда ты упускаешь так много моментов, соперник всегда может забить в контратаке, что в матче и случилось.

В целом матч получился очень зрелищным, он явно удался», – сказал российский гроссмейстер Сергей Шипов.

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