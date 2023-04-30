Российские гроссмейстеры не владеют званием чемпиона мира с 2007 года

Теги Владимир Крамник Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Российские гроссмейстеры не владеют званием чемпиона мира с 2007 года.

Сегодня россиянин Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

В последний раз российский шахматист становился чемпионом мира в 2006 году – тогда Владимир Крамник обыграл Веселина Топалова из Болгарии.

Через год (в 2007-м) Крамник лишился титула – новым чемпионом стал Вишванатан Ананд из Индии.

С тех пор россияне еще четырежды были претендентами на шахматную корону, но все четыре раза уступали. Крамник в 2008-м проиграл Ананду, Сергей Карякин в 2016-м – норвежцу Магнусу Карлсену, Непомнящий в 2021-м – тоже Карлсену, Непомнящий в 2022-м – Дин Лижэню.

«Думал, что в такой позиции проиграть я не мог. Но оказалось, можно». Непомнящий разбит после упущенных шансов

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

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6 комментариев

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Светлана Светлана
Ответ 113k
Удивительно, что Ананд и Топалов до сих пор в рейтинге 2700+ тусуются. Почему они там? Да потому что пару раз в год проводят матчи по классике, и типа подтверждают рейтинг. при этом в больших турнирах не играют, где они резко потерялиб свои очки и наконец то вылетели бы из топов по рейтингу.
Ананд очень хорошо играл в Norway Chess в прошлом году.
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vombat15
только не говорите об этом всяким свищевым-терюшковым...
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asusp527
И что?
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Рус Киссенжер
Ответ asusp527
И что?
и то.
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