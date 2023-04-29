Непомнящий о матче с Лижэнем: «Возможно, в некоторых играх мне стоило потратить больше времени на раздумья»

Ян Непомнящий высказался об ошибках в матче против Дин Лижэня.

Сегодня шахматисты сыграли 14-ю партию в матче за звание чемпиона мира. Общий счет равный – 7:7, завтра пройдет тай-брейк.

«Все партии в матче были по-своему трудными. Я не могу выделить какую-то одну.

Возможно, в некоторых играх мне стоило потратить больше времени на раздумья. Тогда мне казалось, что я вижу правильные ходы, но не каждый раз они оказывались верными», – цитирует Непомнящего твиттер Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Непомнящий и Дин доиграли до тай-брейка: какой там формат и кому это выгоднее?