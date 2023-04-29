Непомнящий о матче с Лижэнем: «Возможно, в некоторых играх мне стоило потратить больше времени на раздумья»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий высказался об ошибках в матче против Дин Лижэня.

Сегодня шахматисты сыграли 14-ю партию в матче за звание чемпиона мира. Общий счет равный – 7:7, завтра пройдет тай-брейк.

«Все партии в матче были по-своему трудными. Я не могу выделить какую-то одну.

Возможно, в некоторых играх мне стоило потратить больше времени на раздумья. Тогда мне казалось, что я вижу правильные ходы, но не каждый раз они оказывались верными», – цитирует Непомнящего твиттер Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Непомнящий и Дин доиграли до тай-брейка: какой там формат и кому это выгоднее?

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6 комментариев

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Анатолий Дегтярёв
Не возможно, а надо было! Имеешь 40 минут против 10 и спешишь куда-то! Ян ты за чемпионство играешь!!!
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Bulat89
Одно и то же...
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Evgueniy
Это точно! Талант безусловный, нужно поработать с психологией.
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Павел Козловский
Хейтеры всегда и везде, но чтобы не случилось, Ян, я за тебя. на тайбрейке покажи класс
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