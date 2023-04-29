Лижэнь о 14-й партии с Непомнящим: «Полагал, что у меня есть шансы начать атаку. Но внезапно пришлось перейти в режим защиты»

Дин Лижэнь назвал самой сложной седьмую партию в игре против Яна Непомнящего.

Сегодня шахматисты сыграли вничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет равный – 7:7, завтра пройдет тай-брейк.

– Думал, что в этой позиции у меня больше темпа. Полагал, что у меня есть некоторые шансы начать атаку.

Я был очень оптимистичен в отношении хода Ng5 и даже взволнован, играя его. Но потом внезапно мне пришлось перейти в режим защиты. Я думаю, это был поворотный момент в игре.

– Какая партия наиболее сложной была за эти 14 партий?

– Считаю, седьмая (Непомнящий выиграл белыми фигурами – Sports.ru). Когда у меня была проблема с контролем времени. Я тогда сделал много неверных решений из‑за этого.

Очевидно, что я играл ходом Ng5 на победу. В тот момент я подумал, что это может быть решающая игра. Но мне не повезло в эндшпиле, – сказал китайский гроссмейстер.