Гроссмейстер Санан Сюгиров о матче за шахматную корону: «Если бы играли Накамура и Каруана, не уверен, что они действовали бы на порядок сильнее»

Гроссмейстер Сюгиров ответил на вопрос о низком уровне игры в матче Непомнящий – Дин Лижэнь.

«Отчасти согласен с таким мнением, но отчасти – нет. Да, возможно, не все партии были самого высокого качества, но зрителям нравится происходящее. Для популяризации шахмат это, вероятно, самое важное.

Большинство любителей наблюдают за партиями с оценкой компьютера. В такой ситуации игра действительно кажется легкой. Но надо понимать: люди готовились по полгода, искали слабые места друг друга, очень многое запоминали.

К тому же претенденты испытывают колоссальное давление. Для обоих это, вероятно, главное шахматное событие в жизни. Поэтому ошибки неминуемы.

При этом я бы не сказал, что качество игры совсем низкое. Да, все привыкли к стабильности , который поднял очень высокую планку. Но если бы в Астане играли условные и , не уверен, что они действовали бы на порядок сильнее», – сказал вице-чемпион России-2022.

🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?