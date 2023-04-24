Ткачев о ничьей в 11-й партии: «Это было затишье перед бурей. Китайцу некуда отступать, вопрос лишь в том, когда он будет наносить решающий удар»

Исполнительный директор ФШР оценил результат 11-й партии матча за шахматную корону.

и Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Это было затишье перед бурей. Китайцу некуда отступать, вопрос лишь в том, когда он будет наносить решающий удар. Мне кажется, он не будет оставлять на 14-ю партию и многое поставит на карту в 12-й. Яну надо быть готовым и находиться в психологическом комфорте.

По прошествии 11 партий все видят, что технически оба соперника более чем достойны друг друга», – сказал Александр Ткачев.