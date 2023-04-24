Тренер Непомнящего: «Ян и Дин Лижэнь порадовали зрителей яркой игрой в начале матча, но такая игра очень энергозатратна»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Владимир Поткин Лижэнь Дин Шахматы

Тренер Яна Непомнящего прокомментировал результат 11-й партии матча за шахматную корону.

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Оба спортсмена порадовали зрителей яркой игрой в начале матча, но такая игра очень энергозатратна. Логично, что они оба морально готовы к ничейному результату. Яну удалось стабилизировать ситуацию в матче в свою пользу, и ничьи происходят при перевесе Яна в счете. Это, конечно, идет нам на руку.

В сегодняшней партии все-таки Ян овладел инициативой, но надо отдать должное китайскому гроссмейстеру. Он достаточно точно нейтрализовал, и многое зависело от того, какую стратегию предпримет сегодня Дин Лижэнь на партии.

Остается три партии до завершения матча. Если бы Лижэнь захотел рисковать, то Ян был бы к этому готов. Такая спокойная ничья достаточно логична, партия закончилась достаточно быстро. Очевидно, что Лижэню уже терять нечего. Он пойдет на очень большую полнокровную борьбу в следующей партии белым цветом.

Хорошо, что завтра будет выходной. У Яна есть все время, чтобы спокойно набраться сил и энергии перед следующей партией. Мы понимаем, что Дину нужно отыгрываться в матче, и он пойдет вперед. Ян – очень сильный и хладнокровный шахматист, он готов к такому сценарию.

Есть ли вероятность тай-брейка? Говорить сейчас о гипотетическом тай-брейке не стоит. Ян ведет в счете, и никаких оснований для того, чтобы он случился, нет», – сказал Владимир Поткин.

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