Непомнящий об утечке предматчевой подготовки Лижэня: «Эта история слишком раздута – вокруг нее больше хайпа, чем действительности»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Рихард Раппорт Шахматы

Ян Непомнящий заявил, что история об утечке предматчевых партий Дин Лижэня слишком раздута.

Ранее в базе данных шахматного сайта Lichess были найдены два аккаунта с невысоким рейтингом – варианты розыгрышей в их партиях совпадали с теми, что были в матче российского и китайского гроссмейстеров.

В соцсетях предположили, что эти аккаунты могут принадлежать Лижэню и его секунданту Рихарду Раппорту.

«Я бы не сказал, что на мою стратегию это повлияло в большой степени. Моя команда посмотрела эти игры. Однако я должен сказать, что эта история слишком раздута – вокруг нее больше хайпа, чем действительности.

Для меня особо ничего не поменялось – я делал приблизительно то, что пытался делать и до этого», – сказал Непомнящий.

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

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11 комментариев

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Святослав Федорович
Молодец Ян. Удачи в матче:)
+5
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ezheloko
Да само собой. Ну сыграли сегодня партию, которая была в слитой подготовке, и что. Ян играл как играл, Дин играл как играл, сделали более-менее стандартную ничью. Даже чисто в теории, не могут 70 партий быть всей подготовкой Лиженя за год. Да, Ян теперь знает, что Дин посмотрел несколько вариантов в разных дебютах. Потрясающая новость.
А подаётся как будто Ян теперь сможет по три хода подряд делать
+4
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Михаил Цыганов 123
Ответ jonnysilverhand01
Лижэнь вперед ! Дальний Восток Za тебя ! Впереди Китай 🇨🇳 Ориентир на Vосток !
ты немного попутал
+3
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Иван Сиденко
Здесь помню, тут не помню
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Сергей Чугунников
Да как будто Ян может сказать:"Все посмотрели, изучили, очень помогло, теперь у Лиженя нет шансов".
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Пол Ганарара:
Кто знает, можно ли доверять этим словам. Возможно, все это говорится, чтобы Дин ничего не менял
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DenJD
Забавно было бы в шахматах ввести дуэль взглядов
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Пол Ганарара:
Ответ ezheloko
Да само собой. Ну сыграли сегодня партию, которая была в слитой подготовке, и что. Ян играл как играл, Дин играл как играл, сделали более-менее стандартную ничью. Даже чисто в теории, не могут 70 партий быть всей подготовкой Лиженя за год. Да, Ян теперь знает, что Дин посмотрел несколько вариантов в разных дебютах. Потрясающая новость. А подаётся как будто Ян теперь сможет по три хода подряд делать
Ян знает новинки, заготовленные китайцем, так что китаец частично обезоружен
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