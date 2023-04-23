Непомнящий об утечке предматчевой подготовки Лижэня: «Эта история слишком раздута – вокруг нее больше хайпа, чем действительности»

Ян Непомнящий заявил, что история об утечке предматчевых партий Дин Лижэня слишком раздута.

Ранее в базе данных шахматного сайта Lichess были найдены два аккаунта с невысоким рейтингом – варианты розыгрышей в их партиях совпадали с теми, что были в матче российского и китайского гроссмейстеров.

В соцсетях предположили, что эти аккаунты могут принадлежать Лижэню и его секунданту Рихарду Раппорту.

«Я бы не сказал, что на мою стратегию это повлияло в большой степени. Моя команда посмотрела эти игры. Однако я должен сказать, что эта история слишком раздута – вокруг нее больше хайпа, чем действительности.

Для меня особо ничего не поменялось – я делал приблизительно то, что пытался делать и до этого», – сказал Непомнящий.

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?