Сергей Шипов: «Не считаю, что Непомнящий и Лижэнь играют плохо. Раньше шахматисты тоже допускали ошибки, но их ход мыслей было не так просто уловить зрителю»
Гроссмейстер Сергей Шипов оценил уровень игры в матче Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
Сейчас российский гроссмейстер лидирует в борьбе за шахматную корону со счетом 4:3. По итогам семи партий он и Лижэнь лишь дважды сыграли вничью.
«Матч действительно очень результативный, но я не считаю, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо.
Понимаете, раньше, когда шли подобные матчи, шахматисты тоже допускали ошибки, но они казались небожителями, какими-то богами, их ход мыслей было не так просто уловить обыкновенному зрителю.
Сейчас с развитием технологий, появлением компьютерного анализа любой может посмотреть и понять, где шахматист допустил ошибку и к каким последствиям она может привести, какой ход лучше сделать.
Шахматисты за доской стали единственными людьми, которые ничего этого не знают и не понимают, что происходит в партии», – заявил Шипов.
Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года
«Китаец вроде бы думал, но словно был в состоянии грогги». Дин забыл про время, а Непомнящий лидирует в рубке за корону
Но на самом деле в моем отказе виноват только я и никто не обязан грустить по этому поводу.
Да, Магнус лучший и он сам принял решение, так что с 30 апреля он не чемпион.
Все решают пока и будут решать цейтноты Дина.
Просто непонятно как можно было, в проигранной им партии, 30 минут думать над единственно возможным ходом Лд8, который тут же сделал бы любой мальчик из детского школьного кружка...
А отказ это только факт того, что Магнус не играет в этом матче.
Хоть на луне будет лучший во веки веков, здесь определчется чемпион мира 2023 года.
Даже в мертвом виде, например, Алехин - чемпион.