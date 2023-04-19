Сергей Шипов: «Не считаю, что Непомнящий и Лижэнь играют плохо. Раньше шахматисты тоже допускали ошибки, но их ход мыслей было не так просто уловить зрителю»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил уровень игры в матче Яна Непомнящего и Дин Лижэня.

Сейчас российский гроссмейстер лидирует в борьбе за шахматную корону со счетом 4:3. По итогам семи партий он и Лижэнь лишь дважды сыграли вничью.

«Матч действительно очень результативный, но я не считаю, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо.

Понимаете, раньше, когда шли подобные матчи, шахматисты тоже допускали ошибки, но они казались небожителями, какими-то богами, их ход мыслей было не так просто уловить обыкновенному зрителю.

Сейчас с развитием технологий, появлением компьютерного анализа любой может посмотреть и понять, где шахматист допустил ошибку и к каким последствиям она может привести, какой ход лучше сделать.

Шахматисты за доской стали единственными людьми, которые ничего этого не знают и не понимают, что происходит в партии», – заявил Шипов.

Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года

«Китаец вроде бы думал, но словно был в состоянии грогги». Дин забыл про время, а Непомнящий лидирует в рубке за корону

16 комментариев

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SatanA_
СЮ в точку. Смотрим стримы с мировыми гроссами, которые коллективно, да ещё с компьютером, разбирают каждый возможный ход, и нам кажется, как же было легко сходить конём/слоном/пешкой. Но почему-то никто из них (и нас) не выиграл два турнира претендентов и не имеет второй рейтинг в мире. Ян и Лижень лучшие на данный момент и играют на радость всему миру.
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asusp527
Ответ petetheanswer
Всё верно, но есть один нюанс - весь мир понимает, что лучший не играет в этом матче.
А это не факт, никто не знает как бы он здесь сыграл. Может, сам знает, потому и отказался. Отказ- это факт, и не надо теперь "быкать".
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SatanA_
Ответ petetheanswer
Всё верно, но есть один нюанс - весь мир понимает, что лучший не играет в этом матче.
Я тоже отказался от шахматной карьеры в 7 лет, а если бы остался, то ого-го!! Сейчас был бы у вас другой чемпион!
Но на самом деле в моем отказе виноват только я и никто не обязан грустить по этому поводу.
Да, Магнус лучший и он сам принял решение, так что с 30 апреля он не чемпион.
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asusp527
Играют лучше любых других на земле. Компьютер в дело не подошьешь. Да и без ошибок была бы мертвая скучища и никакой борьбы и интриги.
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Marduhai
Пока очевидно одно, Дин по таланту не уступает, а возможно превосходит. Но у Яна выше общая подготовка, в частности дебютная, что позволяет играть намного быстрее.
Все решают пока и будут решать цейтноты Дина.
Просто непонятно как можно было, в проигранной им партии, 30 минут думать над единственно возможным ходом Лд8, который тут же сделал бы любой мальчик из детского школьного кружка...
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petetheanswer
Ответ asusp527
А это не факт, никто не знает как бы он здесь сыграл. Может, сам знает, потому и отказался. Отказ- это факт, и не надо теперь "быкать".
Не факт, конечно, но 10 лет гегемонии, ни одного проигранного матча за ЧМ по классике, действующие чемпионства по блицу и рапиду многим говорят о том, что он до сих пор лучший.
А отказ это только факт того, что Магнус не играет в этом матче.
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asusp527
Ответ petetheanswer
Не факт, конечно, но 10 лет гегемонии, ни одного проигранного матча за ЧМ по классике, действующие чемпионства по блицу и рапиду многим говорят о том, что он до сих пор лучший. А отказ это только факт того, что Магнус не играет в этом матче.
Здесь матч на звание чм, и по его окончании он получит приставку "экс", пополнив ряды других эксов.
Хоть на луне будет лучший во веки веков, здесь определчется чемпион мира 2023 года.
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Mr. Grand
Золотые слова
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petetheanswer
Ответ SatanA_
Я тоже отказался от шахматной карьеры в 7 лет, а если бы остался, то ого-го!! Сейчас был бы у вас другой чемпион! Но на самом деле в моем отказе виноват только я и никто не обязан грустить по этому поводу. Да, Магнус лучший и он сам принял решение, так что с 30 апреля он не чемпион.
Последняя фраза правильная и справедливая!)
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kot_letova
Ответ petetheanswer
Всё верно, но есть один нюанс - весь мир понимает, что лучший не играет в этом матче.
Лучший пусть дальше в покер играет
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encaro_one
Ответ asusp527
Здесь матч на звание чм, и по его окончании он получит приставку "экс", пополнив ряды других эксов. Хоть на луне будет лучший во веки веков, здесь определчется чемпион мира 2023 года.
В шахматах не бывает эксов.
Даже в мертвом виде, например, Алехин - чемпион.
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ЭЮЯ
Ответ SatanA_
СЮ в точку. Смотрим стримы с мировыми гроссами, которые коллективно, да ещё с компьютером, разбирают каждый возможный ход, и нам кажется, как же было легко сходить конём/слоном/пешкой. Но почему-то никто из них (и нас) не выиграл два турнира претендентов и не имеет второй рейтинг в мире. Ян и Лижень лучшие на данный момент и играют на радость всему миру.
Так в этом и есть ключевое преимущество Карлсена - он как Джордан в баскетболе, не обладает каким-то уникальным навыком, но лучше всех в мире ориентируется в сложных непонятных позициях, где нужно проявить изобретательность и заставить уже соперника ошибаться.
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asusp527
Ответ encaro_one
В шахматах не бывает эксов. Даже в мертвом виде, например, Алехин - чемпион.
По факту и смыслу.
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