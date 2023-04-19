Сергей Шипов: «Не считаю, что Непомнящий и Лижэнь играют плохо. Раньше шахматисты тоже допускали ошибки, но их ход мыслей было не так просто уловить зрителю»

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил уровень игры в матче Яна Непомнящего и Дин Лижэня.

Сейчас российский гроссмейстер лидирует в борьбе за шахматную корону со счетом 4:3. По итогам семи партий он и Лижэнь лишь дважды сыграли вничью.

«Матч действительно очень результативный, но я не считаю, что Непомнящий и Дин Лижэнь играют плохо.

Понимаете, раньше, когда шли подобные матчи, шахматисты тоже допускали ошибки, но они казались небожителями, какими-то богами, их ход мыслей было не так просто уловить обыкновенному зрителю.

Сейчас с развитием технологий, появлением компьютерного анализа любой может посмотреть и понять, где шахматист допустил ошибку и к каким последствиям она может привести, какой ход лучше сделать.

Шахматисты за доской стали единственными людьми, которые ничего этого не знают и не понимают, что происходит в партии», – заявил Шипов.

Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года

«Китаец вроде бы думал, но словно был в состоянии грогги». Дин забыл про время, а Непомнящий лидирует в рубке за корону