Непомнящий о поражении Лижэню: «Это была моя худшая партия за все время. Практически каждый ход был плохим»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий назвал шестую партию матча за шахматную корону «худшей за все время».

Сегодня российский гроссмейстер уступил китайцу Дин Лижэню. Общий счет матча сравнялся (3:3), следующая партия пройдет 18 апреля.

– Ожидал ли, что Лондонская система от Дина возможна?

– Да, я понимал, что она возможна, так как она была в предыдущих матчах у Дина. Я этого ожидал. Но это была моя худшая партия за все время. Практически каждый ход был плохим. К сожалению, сегодня был весь день плохой. Вся игра была плохая.

Даже когда у меня возник второй шанс исправить положение в ужасной позиции, в которой я находился, и ситуация на доске могла уравняться, я все равно все делал неправильно. Позиция могла стать равной, если бы я действовал по‑другому. Игра состояла из неточностей.

– Если абстрагироваться от результата, есть ли ощущение, что это один из самых зрелищных матчей за последние 10 лет? Какой самый зрелищный для вас в XXI веке?

– Спросите в другой день, – ответил Ян Непомнящий.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в шестой партии

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11 комментариев

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Михаил Тихомиров
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно понятно, почему Карлсен отказался играть с этим недоразумением)
Называть шахматиста, который второй раз подряд выходит в претенденты, недоразумением? это же какой уровень дилетантности надо иметь
0
0
0
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Пылесос
Ответ 2882
Магнус разве с тобой отказывался играть?)
А разве с тобой?
0
-2
-2
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2882
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно понятно, почему Карлсен отказался играть с этим недоразумением)
Магнус разве с тобой отказывался играть?)
+2
-1
+1
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sancho81
Можно было бы считать, что 4 результативных партии из 6 - это круто, но по факту это говорит, скорее, о слабой игре претендентов. Тем более на фоне предыдущих матчей за шахматную корону.
0
-2
-2
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Сергей Орлов
Абсолютно понятно, почему Карлсен отказался играть с этим недоразумением)
+4
-3
+1
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Сергей К
Увлёкся прорывом пешки.
Но вот если бы смог...
0
0
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Winnie28
Я не согласен с теми, кто говорит, что оба соперника играют слабо, не на уровне Матча. По мне так лучше смотреть такую зарубу с обоюдными ошибками, чем душные 12-14 ничейных партий.
+10
-1
+9
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Пирс Морган
Спасибо Лиженю и Яну, настоящая заруба в классике
+2
-1
+1
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Makhasamatman Buch
"...Практически каждый ход был плохим»
Надо было, лошадью ходить
+11
-1
+10
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jonnysilverhand01
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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Thats wassup
Спросите в другой день
+9
0
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