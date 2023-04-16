Непомнящий о поражении Лижэню: «Это была моя худшая партия за все время. Практически каждый ход был плохим»

Ян Непомнящий назвал шестую партию матча за шахматную корону «худшей за все время».

Сегодня российский гроссмейстер уступил китайцу Дин Лижэню. Общий счет матча сравнялся (3:3), следующая партия пройдет 18 апреля.

– Ожидал ли, что Лондонская система от Дина возможна?

– Да, я понимал, что она возможна, так как она была в предыдущих матчах у Дина. Я этого ожидал. Но это была моя худшая партия за все время. Практически каждый ход был плохим. К сожалению, сегодня был весь день плохой. Вся игра была плохая.

Даже когда у меня возник второй шанс исправить положение в ужасной позиции, в которой я находился, и ситуация на доске могла уравняться, я все равно все делал неправильно. Позиция могла стать равной, если бы я действовал по‑другому. Игра состояла из неточностей.

– Если абстрагироваться от результата, есть ли ощущение, что это один из самых зрелищных матчей за последние 10 лет? Какой самый зрелищный для вас в XXI веке?

– Спросите в другой день, – ответил Ян Непомнящий.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в шестой партии