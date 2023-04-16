Ян Непомнящий: «Я играл очень слабо. Напряжение матча высокое, я сделал много плохих ходов в одной игре»
Ян Непомнящий прокомментировал свое поражение в шестой партии матча на первенство мира.
Непомнящий черными фигурами проиграл китайцу Дин Лижэню. Счет в матче сравнялся – 3:3.
«Я играл очень слабо и в какой-то момент был похож на зеркальное отражение вчерашней партии (в пятой партии Непомнящий победил – Sports.ru).
Напряжение матча высокое, мне следует играть лучше. Я сделал много плохих ходов в одной конкретно взятой игре», – сказал шахматист.
Хайлайты шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем
Ян, видимо, почему то считал, что у него все козыри, и соперник дрогнул, и ещё один удар и всё, матч можно будет заканчивать. но Дин оказался не так уж и плох, и опять смог сравнять счёт
Не смотрел никакой разбор, не знаю что Ян сделал не так, но как правильно сказал комментатор, с такой игрой чемпионства Яну как ушей не видать