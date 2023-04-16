Ян Непомнящий: «Я играл очень слабо. Напряжение матча высокое, я сделал много плохих ходов в одной игре»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий прокомментировал свое поражение в шестой партии матча на первенство мира.

Непомнящий черными фигурами проиграл китайцу Дин Лижэню. Счет в матче сравнялся – 3:3. 

«Я играл очень слабо и в какой-то момент был похож на зеркальное отражение вчерашней партии (в пятой партии Непомнящий победил – Sports.ru).

Напряжение матча высокое, мне следует играть лучше. Я сделал много плохих ходов в одной конкретно взятой игре», – сказал шахматист. 

Хайлайты шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

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7 комментариев

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Savardus
После следующей победы Яна, на Спорте снова появится статья от местных экспертов, что ЯН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УНИЧТОЖИЛ СОПЕРНИКА. А потом счёт снова станет равным
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Real_v_dushe
На самом деле вообще безвольно слил эту партию. Если бы он умел защищаться и был психологически устойчивым, то мог бы бросить вызов и Карлсену, но Непомнящий играет крайне слабо при таких позициях, которую он получил сегодня.
+5
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Sgi
Болею за Яна , но ему срочно нужно подумать про общение с прессой. Ян становится как Дзюба … Как выиграл - так Карлсен у него блоггер , как проиграл - сразу тихие и спокойные интервью…
+3
-5
-2
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Pazzo7
Ян хорошо справлялся с трудной позицией, поднял жесткий ход на h7, но ошибся в более простой ситуации... Очень жаль, но еще много борьбы впереди!
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-2
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mamama
пока в матче больше психологии, чем собственно шахмат. каждый из игроков, играя против Карлсена, не позволял бы себе такого количества неточностей и ошибок. и даже то, что столько результативных партий, показывает, насколько неровная игра у обоих претендентов.
Ян, видимо, почему то считал, что у него все козыри, и соперник дрогнул, и ещё один удар и всё, матч можно будет заканчивать. но Дин оказался не так уж и плох, и опять смог сравнять счёт
+2
-3
-1
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Арсен Венгер (копия)
По разыгранному дебюту уже понятно было, что Ян играет на ничью. Скучнейшая позиция, перспективных идей не было в ней никаких. Я уснул, даже не сомневаясь в ничьей, но когда проснулся было +2 диня и по контексту комментаторов было понятно, что янчику не светит ничего в этой партии.
Не смотрел никакой разбор, не знаю что Ян сделал не так, но как правильно сказал комментатор, с такой игрой чемпионства Яну как ушей не видать
+2
-7
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jonnysilverhand01
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+3
-12
-9
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