Сергей Карякин: «Непомнящий допустил грубую ошибку. Странно, почему он так сыграл, возможно, недооценил угрозы соперника»

Карякин прокомментировал поражение Непомнящего в четвертой партии матча на первенство мира.

Россиянин уступил китайцу Дин Лижэню, играя черными. Счет в матче сравнялся.

«Еще вчера было видно, что Дин Лижэнь находится в полном порядке, черными он сделал ничью с позиции силы. Он, видимо, уже акклиматизировался после неудачного старта и сегодня здорово провел партию.

Пожертвовал качество, хотя это была несложная и напрашивающаяся жертва. Но все равно такую партию сыграть приятно, Дин Лижэнь умело ставил перед Яном проблемы и ранее пожертвовал пешку.

Это была интересная и долгосрочная жертва, китайский гроссмейстер достаточно креативно вел эту партию», – отметил .

Непомнящий на 28-м ходу сделал неудачный ход, позволивший сопернику получить преимущество.

«Позиция была непонятная и ее было сложно оценить. Это действительно грубая ошибка для уровня Яна, потому что он очень хорошо чувствует опасность.

Действительно странно, почему он так сыграл, возможно, недооценил угрозы соперника. Но Дин Лижэнь достаточно умело ставил перед ним проблемы и Ян ошибся.

Матч сложный и в нем еще ничего не ясно. Кто сможет более ровно пройти дальнейшую дистанцию, тот и победит. Но сейчас Дин Лижэнь выглядит чуточку поинтереснее, потому что он сегодня выиграл.

А до этого Ян был явным фаворитом, в каждой партии может произойти что-то и изменить ситуацию», – заключил гроссмейстер.

Хайлайты четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем