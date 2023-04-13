Ян Непомнящий о поражении от Лижэня: «Это была очень напряженная партия. Думаю, я неправильно оценил позицию»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий прокомментировал поражение в четвертой партии матча за шахматную корону.

Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню, играя черными фигурами. Счет в матче сравнялся. 

«Это была очень напряженная партия. Думаю, я неправильно оценил позицию и считал, что она довольно хороша для черных.

Тем не менее, она была вполне подходящей для игры, пока я не потерял концентрацию», – сказал Непомнящий. 

Хайлайты четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

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6 комментариев

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Александр Максаков
Ответ sled
Сегодня 60 лет великому Гарри Каспарову, но спортс ни слова про это не написал, но благодаря этому спартаковцу, например, Санкт-Петербург вернул себе историческое имя.
Великий Гарри Вайнштейн, ой, Каспаров, сейчас желает России "отправиться в каменный век" и полной зависимости от Запада. Вопрос: нужно ли вспоминать теперь это существо?
+2
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-6
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sled
Сегодня 60 лет великому Гарри Каспарову, но спортс ни слова про это не написал, но благодаря этому спартаковцу, например, Санкт-Петербург вернул себе историческое имя.
+11
-6
+5
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HoratioH
Проблема Яна — что он начинает бездумно шлёпать, делать интуитивные ходы, когда нужно хорошо подумать
+6
0
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Sergeev55
расслабился чутка
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undermail@mail.ru
Она была хороша до этого хода.
Удачи Яну и не повторять ошибок.
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Melnikov1968
Ян поспешил немного, цейтнота не было. Но что было, то было. Ждём 5-ю партию. Возникают очень интересные и острые позиции. С удовольствием смотрю прямой эфир с комментариями Шипова.
+12
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