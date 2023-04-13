Ян Непомнящий о поражении от Лижэня: «Это была очень напряженная партия. Думаю, я неправильно оценил позицию»

Ян Непомнящий прокомментировал поражение в четвертой партии матча за шахматную корону.

Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню, играя черными фигурами. Счет в матче сравнялся.

«Это была очень напряженная партия. Думаю, я неправильно оценил позицию и считал, что она довольно хороша для черных.

Тем не менее, она была вполне подходящей для игры, пока я не потерял концентрацию», – сказал Непомнящий.

Хайлайты четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем