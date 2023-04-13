Дин Лижэнь: «Очень рад победе, доволен качеством своей игры. Это была очень тяжелая игра, мне удалось держать все под контролем»

Дин Лижэнь высказался о победе над Непомнящим в четвертой партии матча на первенство мира.

Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами. Партия завершилась его победой после 47 ходов, счет в матче сравнялся.

«Конечно, я очень рад победе. Я доволен качеством своей игры. Это была очень тяжелая игра, и мне удалось держать все под контролем.

Внезапно я почувствовал, что выигрываю... И было немного трудно в это поверить.

Для меня это самая важная победа на сегодняшний день, так как матч за шахматную корону совершенно отличается от, например, турнира претендентов», – приводит слова Лижэня ФИДЕ.