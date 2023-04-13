Дин Лижэнь: «Очень рад победе, доволен качеством своей игры. Это была очень тяжелая игра, мне удалось держать все под контролем»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь высказался о победе над Непомнящим в четвертой партии матча на первенство мира.

Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами. Партия завершилась его победой после 47 ходов, счет в матче сравнялся.

«Конечно, я очень рад победе. Я доволен качеством своей игры. Это была очень тяжелая игра, и мне удалось держать все под контролем.

Внезапно я почувствовал, что выигрываю... И было немного трудно в это поверить. 

Для меня это самая важная победа на сегодняшний день, так как матч за шахматную корону совершенно отличается от, например, турнира претендентов», – приводит слова Лижэня ФИДЕ.  

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