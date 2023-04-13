Тренер Непомнящего: «Дин Лижэнь собрался после стартовых неудач. Когда позиция начала складываться в его пользу, Ян сохранил хладнокровие»

Тренер Яна Непомнящего считает, что Дин Лижэнь собрался после стартовых неудач.

Накануне в Астане российский и китайский гроссмейстеры сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира. Сегодня пройдет четвертая, общий счет – 2:1 в пользу Непомнящего.

«Дин Лижэнь собрался после стартовых неудач и [в третьей партии] выбрал самое крепкое построение ферзевого гамбита – структуру Карлсбада.

У Яна есть положительный опыт разыгрывания подобных позиций. Во время супертурнира в Дортмунде в разные годы Ян оказывался сильнее Аркадия Найдича и Ливиу‑Дитера Нисипиану.

В таких позициях маленькие нюансы и типовые приемы имеют большое значение. Дин Лижэнь удачно разобрался в данном варианте, и ничейный результат является хорошим результатом.

В матче всегда идет невидимая борьба команд, с поиском наиболее комфортной территории для игры. Хорошо, что, когда позиция начала складываться в пользу соперника, Ян сохранил хладнокровие и нашел способ для уравнения», – сказал Владимир Поткин.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»