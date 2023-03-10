Сергей Карякин о матче за шахматную корону-2021: «Непомнящий был перетренирован и утомлен. Надеюсь, он не повторит тех ошибок»

Сергей Карякин надеется, что Ян Непомнящий не ошибется в подготовке к матчу за шахматную корону.

Российский гроссмейстер проиграл норвежцу в матче 2021 года со счетом 3,5:7,5.

В апреле этого года Непомнящий вновь сыграет в матче на первенство мира, его соперником станет китайский шахматист .

– Ян говорил, что к матчу в Дубае так много тренировался, что в партиях с Карлсеном уже не мог смотреть на шахматы. Вы тогда были в его команде. Заметили что-то перед началом?

– Было такое впечатление. Дело в том, что Ян горел этим матчем. Хотел как можно лучше подготовиться. Поэтому откладывал все дела, а силы тратил на занятия. Помню, до матча оставалось два дня. Он говорит: давай поиграем еще несколько тренировочных партий. В итоге мы играли очень долго. Тренировочные партии – это, конечно, полезно, но в тот момент было важнее, чтобы у него была свежая голова, чем повторение какого-то дебютного варианта.

– Еще Непомнящий сильно похудел к тому матчу.

– Я бы так не сказал. В любом случае, он ездил с массажистом, тренером по ОФП. В команде были люди, которые следили за здоровьем претендента. Но тот факт, что Ян был перетренирован и утомлен, – это точно. Надеюсь, он не повторит тех ошибок.

– На ваш взгляд, стоит ли ждать яркого матча с множеством результативных партий?

– Такое всегда сложно предугадать. Бывает, встречаются два ярких суперталанта, но получается очень сухой матч. Сплошные ничьи, и все решает одна победа. Или встречаются два позиционных шахматиста, и от их напряжения в их партиях невозможно оторвать глаз.

Важно, кто в какой форме подойдет к этому противостоянию. Они долго готовятся к этому событию. Особенно Ян. Всю вторую половину 2021 года он готовился к матчу с Карлсеном, потому сразу же приступил к подготовке к турниру претендентов-2022, который смог выиграть. И снова к матчу.

Так что в этом мини-цикле у Яна гораздо больше побед и опыта, чем у Дина. Яну будет комфортнее. По крайней мере в начале матча. В какой форме Дин приедет в Астану – сложно сказать.

– Ну и в какой-то момент везение Дина должно закончиться...

– Да, он очень фартовый. Был первым запасным на турнире претендентов-2022, но попал туда вместо меня после странной дисквалификации от . Был запасным в матче за корону и теперь сыграет в нем из-за отказа Карлсена. Приведет ли везение к титулу или он проиграет? Буду болеть за Яна, шахматная корона должна вернуться в Россию, – отметил .